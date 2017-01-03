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Фото: KOICA

KOICA поддержит развитие системы госуправления в Узбекистане

На улучшение системы подготовки и переподготовки руководящих кадров и государственных служащих направят 3 млн долларов.

Сегодня, 17:24   Политика  

Академия государственного управления при Президенте Узбекистана (АГУ) и Корейское агентство по международному сотрудничеству (KOICA) реализуют проект по улучшению потенциала АГУ для внедрения инноваций в государственном секторе.

Проект стоимостью 3 млн долларов планируется осуществить в 2017—2019 годах. Его цель — совершенствование системы подготовки и переподготовки руководящих кадров и государственных служащих Узбекистана и обмен опытом с Республикой Корея в этой сфере, сообщили в представительстве KOICA.

В рамках проекта планируется предоставление консультаций по политике управления персоналом и системе подготовки государственных служащих в Узбекистане, укрепление образовательного потенциала АГУ и госслужащих, в том числе студентов, профессорско-преподавательского состава и сотрудников. Кроме того, будет разработан генеральный план системы подготовки кадров для государственных служб.

Текст: «Газета.uz»      461
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