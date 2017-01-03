Перерасчет почти на 3 млрд сумов произведен потребителям

Государственный комитет Узбекистана по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции и его территориальные органы в прошлом году приняли более 6840 жалоб и заявлений, сообщила пресс-служба ведомства. Из них в письменной форме поступило 5011 обращений, по телефону доверия — 1832.

Большинство обращений традиционно пришлось на коммунальную сферу — 61,3%. 22,2% обращений касались сферы торговлю и общественного питания, 6,5% — транспорта, услуг связи и коммуникаций и 10% — другие сферы.

Свыше 90% письменных заявлений или 4591 были решены в пользу потребителей, по 1832 обращениям, поступившим на телефоны доверия (номер 1135), были приняты меры, еще по 697 обращениям заявителям были предоставлены разъяснения.

По результатам обращений потребители получили перерасчет на общую сумму 2,92 млрд сумов. Из них по письменным жалобам за неоказанные и некачественные услуги перерасчет составил более 2,4 млрд сум (в 2015 году — 996,5 млн сумов), по обращениям на телефоны доверия — 443,5 млн сумов (328,9 млн).

Текст: «Газета.uz» 2 535