Обзор мировых новостей

Сирийская оппозиция объявила о прекращении подготовки к переговорам в Астане

Около 10 групп сирийской оппозиции заявили, что замораживают подготовку к переговорам в столице Казахстана Астане из-за нарушений со стороны Дамаска, передает агентство Франс Пресс. «Так как эти нарушения продолжаются, группы оппозиции заявляют о заморозке всех обсуждений, связанных с переговорами в Астане», — цитирует агентство совместное заявление оппозиционных групп. Ранее Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган договорились продолжить мирные переговоры по Сирии на новой площадке в Астане. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поддержал инициативу лидеров двух государств. // РИА Новости

Полиция Израиля допросила премьер-министра Нетаньяху

Полиция Израиля допросила премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху в связи с подозрениями в коррупции, сообщает телеканал i24. Ранее сообщалось, что три следователя прибыли в резиденцию Нетаньяху в центре Иерусалима для проведения допроса. Сам премьер отвергал все возможные обвинения. По данным телеканала, допрос длился около трех часов. // РИА Новости



В аэропортах США образовались очереди

Временный сбой в работе компьютерной системы Таможенно-пограничной службы США привел к длинным очередям в аэропортах по всей стране, сообщает издание USA Today. Служба подтвердила в социальной сети Twitter факт перебоев в работе компьютерных систем, сообщив, что проблема на данный момент устранена, а также отметила отсутствие признаков того, что сбой произошел в результате злоумышленных действий. Пассажиры, возвращавшиеся домой с новогодних праздников, сообщили о наличии подобной проблемы в аэропортах Чикаго, Бостона, Нью-Йорка и других крупных городов. Сбой, продолжавшийся четыре часа, стал головной болью для людей, которым приходилось стоять в очередях в зонах прибытия. Сами пассажиры делились фотографиями огромных очередей и комментариями о произошедшем в социальных сетях. // РИА Новости



В NASA заявили о приближении двух комет к Земле

Американские астрономы обнаружили две кометы, которые пролетят вблизи Земли, однако на безопасном расстоянии и планете ничего не угрожает, сообщают в Национальном аэрокосмическом агентстве США NASA. Первый объект под названием 2016 WF9 был обнаружен 27 ноября 2016 года. Ученые назвали это небесное тело кометой без пылевого облака. На ближайшее расстояние к Земле она приблизится 14 января, затем будет отдаляться на расстояние 51 млн км от Земли 25 февраля. Само небесное тело достигает километра в диаметре. Другой объект, обнаруженный месяцем ранее — 21 октября 2016 года — C/2016 U1 NEOWISE, можно будет даже увидеть жителям Земли. На ближайшее расстояние к Земле она приблизится 14 января, а затем снова будет отдаляться. // NASA

Текст: «Газета.uz» 606