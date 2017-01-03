Два лунных затмения увидят узбекистанцы в новом году

В наступившем году произойдут два солнечных и два лунных затмения. Два явления придутся на февральское новолуние и полнолуние, другие два — на августовское новолуние и полнолуние. Обзор астрономических событий старшего научного сотрудника Астрономического института имени Улугбека Чори Шерданова опубликован в газете «Народное слово».

Первое затмение произойдет в полнолуние 11 февраля. Оно будет полутеневым лунным, то есть Земля заслонит Солнце лишь частично, из-за чего яркость Луны незначительно уменьшится. При ясном небе можно будет заметить потемнения с края лунного диска, с территории Узбекистана его можно будет хорошо наблюдать невооруженным глазом.

Следующее затмение будет кольцеобразным солнечным и состоится при новолунии 26 февраля. Луна пройдет по диску светила, но не сможет скрыть его полностью, вокруг естественного спутника останется яркое кольцо незакрытой части солнечного диска, а небо останется относительно светлым. Полоса кольцеобразной фазы пройдет по акватории Тихого и Атлантического океанов, а также по территории южной части Южной Америки и Африки. В Узбекистане его видно не будет.

Третье затмение — частное лунное произойдет в полнолуние 7 августа. Спутник планеты пройдет через северную часть земной тени и потемнеет, а другая его часть останется в полутени. Явление будет доступно для наблюдения с территории Узбекистана. Интересно, что с Луны в это время будет видно солнечное затмение.

Последним в этом году станет солнечное затмение при новолунии 21 августа. Полоса полной фазы пройдет по акватории Тихого и Атлантического океанов, пересекая североамериканский континент с запада на восток. Частные фазы увидят жители стран Северной и Южной Америки, а также самых западных государств Западной Европы и Африки.

Среди других явлений стоит отметить возвращающуюся комету Энке, которую, вероятно, можно будет увидеть в вечернем небе февраля. Интерес представляет наблюдение самых ярких в году астероидов Весты, Ириды и Цереры в январе, октябре и в конце года. Небосвод неоднократно озарится «звездопадами» — вспышками сгорающих в атмосфере частиц космических тел. Из метеорных потоков лучшими для наблюдений будут Лириды, Ориониды, Леониды и Геминиды — за год Земля несколько раз пройдет их плотную область.

Текст: «Газета.uz» 1 500