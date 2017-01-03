EN РУ O`Z ЎЗ
3 января, Вторник Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Вид на метеорный поток Персеиды с перевала Чет Кумбель в Чимганских горах.

Фото: fb.com/eugenesnooff

Архивное фото.

Два лунных затмения увидят узбекистанцы в новом году

Узбекистанцы смогут наблюдать два лунных затмения в феврале и августе, а также метеорные потоки.

Сегодня, 15:31   Общество  

В наступившем году произойдут два солнечных и два лунных затмения. Два явления придутся на февральское новолуние и полнолуние, другие два — на августовское новолуние и полнолуние. Обзор астрономических событий старшего научного сотрудника Астрономического института имени Улугбека Чори Шерданова опубликован в газете «Народное слово».

Первое затмение произойдет в полнолуние 11 февраля. Оно будет полутеневым лунным, то есть Земля заслонит Солнце лишь частично, из-за чего яркость Луны незначительно уменьшится. При ясном небе можно будет заметить потемнения с края лунного диска, с территории Узбекистана его можно будет хорошо наблюдать невооруженным глазом.

Следующее затмение будет кольцеобразным солнечным и состоится при новолунии 26 февраля. Луна пройдет по диску светила, но не сможет скрыть его полностью, вокруг естественного спутника останется яркое кольцо незакрытой части солнечного диска, а небо останется относительно светлым. Полоса кольцеобразной фазы пройдет по акватории Тихого и Атлантического океанов, а также по территории южной части Южной Америки и Африки. В Узбекистане его видно не будет.

Третье затмение — частное лунное произойдет в полнолуние 7 августа. Спутник планеты пройдет через северную часть земной тени и потемнеет, а другая его часть останется в полутени. Явление будет доступно для наблюдения с территории Узбекистана. Интересно, что с Луны в это время будет видно солнечное затмение.

Последним в этом году станет солнечное затмение при новолунии 21 августа. Полоса полной фазы пройдет по акватории Тихого и Атлантического океанов, пересекая североамериканский континент с запада на восток. Частные фазы увидят жители стран Северной и Южной Америки, а также самых западных государств Западной Европы и Африки.

Среди других явлений стоит отметить возвращающуюся комету Энке, которую, вероятно, можно будет увидеть в вечернем небе февраля. Интерес представляет наблюдение самых ярких в году астероидов Весты, Ириды и Цереры в январе, октябре и в конце года. Небосвод неоднократно озарится «звездопадами» — вспышками сгорающих в атмосфере частиц космических тел. Из метеорных потоков лучшими для наблюдений будут Лириды, Ориониды, Леониды и Геминиды — за год Земля несколько раз пройдет их плотную область.

Текст: «Газета.uz»      1 500
Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 15:25

Начальник ГУИН открыл онлайн-приемную

Сегодня, 14:58

Цена бензина осталась прежней

Сегодня, 13:18

Маршруты автобусов не будут дублировать линии метрополитена

Сегодня, 12:12

Обзор мировых новостей

Сегодня, 10:56

Главы Узбекистана и КНР обменялись поздравлениями

Вчера, 14:07

Обзор мировых новостей

Вчера, 12:18

Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования Турции

01 января 00:01

«Испытания еще больше сплотили нас» — Шавкат Мирзиёев (видео)

Популярное

Цена бензина осталась прежней

«Испытания еще больше сплотили нас» — Шавкат Мирзиёев (видео)

Главы Узбекистана и КНР обменялись поздравлениями

Начальник ГУИН открыл онлайн-приемную