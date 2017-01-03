EN РУ O`Z ЎЗ
3 января, Вторник Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Фото: fb.com/pg/malaysiaproboxingchampionship

Боксер-профессионал Кудратилло Абдукахоров проведет бой в Малайзии

Лучший профессиональный боксер Узбекистана по версии BoxRec выступит на международной арене в Малайзии.

Сегодня, 17:59   Спорт  

7 января в Джохоре (Малайзия) состоится вечер профессионального бокса Johor International Boxing Championship 2017 (JIBC). В рамках турнира выступят два узбекистанских боксера-профессионала — Кудратилло Абдукахоров и Азизбек Абдугафуров, сообщается на сайте BoxRec.

Справка. BoxRec — авторитетный британский ресурс, посвященный проведению и обновлению записей профессиональных боксеров. Многие промоутеры, менеджеры и боксеры ориентируются на его рейтинги.

В JIBC примут участие представители Сингапура, Объединенных Арабских Эмиратов, Индонезии, Таиланда, Филиппин и Узбекистана.

Фото: fb.com/pg/malaysiaproboxingchampionship.

23-летний Кудратилло Абдукахоров (8−0−0, 5 КО) проведет свой девятый бой с момента дебюта в октябре 2015 года. Его соперником станет 28-летний филиппинец Ромео Джакосалем (18−13−1, 10 КО). Абдукахоров является лучшим профессиональным боксером Узбекистана вне зависимости от весовой категории согласно рейтингу BoxRec. Уроженец Кургантепы Андижанской области также владеет чемпионскими титулами по версии World Boxing Federation, молодежной World Professional Boxing Federation и азиатской Asian Boxing Council в полусреднем весе до 66,7 кг.

Фото: fb.com/pg/malaysiaproboxingchampionship.

24-летний Азизбек Абдугафуров (3−0−0, 3 КО) в своем последнем поединке завоевал пояс чемпиона Азии по версии WBC в среднем весе до 72,6 кг. В предстоящем бою он выйдет на ринг против 34-летнего индонезийца Александера Баджавы (41−2−4, 14 КО). Абдугафуров смог подняться на третью позицию в списке лучших узбекских профессиональных боксеров, проведя три схватки против сильнейших оппонентов с мая прошлого года.

Текст: «Газета.uz»      565
Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 17:43

Перерасчет почти на 3 млрд сумов произведен потребителям

Сегодня, 17:28

Минимальные ставки арендной платы увеличены

Сегодня, 17:24

KOICA поддержит развитие системы госуправления в Узбекистане

Сегодня, 15:31

Два лунных затмения увидят узбекистанцы в новом году

Сегодня, 15:25

Начальник ГУИН открыл онлайн-приемную

Сегодня, 14:58

Цена бензина осталась прежней

Сегодня, 13:18

Маршруты автобусов не будут дублировать линии метрополитена

Сегодня, 12:12

Обзор мировых новостей

Популярное

Начальник ГУИН открыл онлайн-приемную

Обзор мировых новостей

Маршруты автобусов не будут дублировать линии метрополитена

«Испытания еще больше сплотили нас» — Шавкат Мирзиёев (видео)