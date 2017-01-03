Боксер-профессионал Кудратилло Абдукахоров проведет бой в Малайзии

7 января в Джохоре (Малайзия) состоится вечер профессионального бокса Johor International Boxing Championship 2017 (JIBC). В рамках турнира выступят два узбекистанских боксера-профессионала — Кудратилло Абдукахоров и Азизбек Абдугафуров, сообщается на сайте BoxRec.

Справка. BoxRec — авторитетный британский ресурс, посвященный проведению и обновлению записей профессиональных боксеров. Многие промоутеры, менеджеры и боксеры ориентируются на его рейтинги.

В JIBC примут участие представители Сингапура, Объединенных Арабских Эмиратов, Индонезии, Таиланда, Филиппин и Узбекистана.

Фото: fb.com/pg/malaysiaproboxingchampionship.



23-летний Кудратилло Абдукахоров (8−0−0, 5 КО) проведет свой девятый бой с момента дебюта в октябре 2015 года. Его соперником станет 28-летний филиппинец Ромео Джакосалем (18−13−1, 10 КО). Абдукахоров является лучшим профессиональным боксером Узбекистана вне зависимости от весовой категории согласно рейтингу BoxRec. Уроженец Кургантепы Андижанской области также владеет чемпионскими титулами по версии World Boxing Federation, молодежной World Professional Boxing Federation и азиатской Asian Boxing Council в полусреднем весе до 66,7 кг .

Фото: fb.com/pg/malaysiaproboxingchampionship.



24-летний Азизбек Абдугафуров (3−0−0, 3 КО) в своем последнем поединке завоевал пояс чемпиона Азии по версии WBC в среднем весе до 72,6 кг . В предстоящем бою он выйдет на ринг против 34-летнего индонезийца Александера Баджавы (41−2−4, 14 КО). Абдугафуров смог подняться на третью позицию в списке лучших узбекских профессиональных боксеров, проведя три схватки против сильнейших оппонентов с мая прошлого года.

Текст: «Газета.uz» 565