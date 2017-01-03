EN РУ O`Z ЎЗ
3 января, Вторник Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Академия наук.

Фото: academy.uz

Академики будут получать ежемесячный гонорар

Президент подписал указ о стимулировании действительных членов АН и их вовлечении в научно-образовательные и производственные процессы.

Сегодня, 19:05   Общество  

С 1 января действительные члены Академии наук Узбекистана будут получать ежемесячный гонорар, не облагаемый налогом на доходы, в размере 10 минимальных зарплат (около 1,5 миллиона сумов). Это предусмотрено указом Президента Шавката Мирзиёева от 29 декабря.

В соответствии с документом отныне утверждение действительных членов АН осуществляется Президентом республики по рекомендации президиума и действующих действительных членов академии по соответствующим научным специальностям.

Указом соответствующим министерствам и ведомствам поручено в месячный срок разработать предложения по внедрению механизма активного вовлечения действительных членов АН в научно-образовательные и производственные процессы, усилению их роли в углублении интеграции науки, образования и производства, а также подготовке высококвалифицированных кадров.

Предложения также должны быть подготовлены по созданию необходимых условий для плодотворной работы действительных членов АН в научно-образовательных учреждениях и на промышленных предприятиях страны.

В качестве мер стимулирования академиков также предусмотрено их ежегодное бесплатное оздоровление в санаторно-оздоровительных учреждениях Министерства здравоохранения, Совета Федерации профсоюзов и органов государственного и хозяйственного управления Узбекистана, а также в санаториях «Узбекистан» в Ялте и Кисловодске.

Напомним, 30 декабря Президент на встрече с представителями науки заверил, что поддержка ученых — одна из приоритетных задач государства.

Текст: «Газета.uz»      5 002

Материалы по теме

Комментарии

  • борис халиков 03 января 2017 19:30

    доктора наук и кандидаты наук, вышедшие на пенсию, также должны получать хорошую доплату к своей пенсии.


Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 17:59

Боксер-профессионал Кудратилло Абдукахоров проведет бой в Малайзии

Сегодня, 17:43

Перерасчет почти на 3 млрд сумов произведен потребителям

Сегодня, 17:28

Минимальные ставки арендной платы увеличены

Сегодня, 17:24

KOICA поддержит развитие системы госуправления в Узбекистане

Сегодня, 15:31

Два лунных затмения увидят узбекистанцы в новом году

Сегодня, 15:25

Начальник ГУИН открыл онлайн-приемную

Сегодня, 14:58

Цена бензина осталась прежней

Сегодня, 13:18

Маршруты автобусов не будут дублировать линии метрополитена

Популярное

Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования Турции

Главы Узбекистана и КНР обменялись поздравлениями

Академики будут получать ежемесячный гонорар

Обзор мировых новостей