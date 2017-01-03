Академики будут получать ежемесячный гонорар

Академия наук.
Фото: academy.uz
С 1 января действительные члены Академии наук Узбекистана будут получать ежемесячный гонорар, не облагаемый налогом на доходы, в размере 10 минимальных зарплат (около 1,5 миллиона сумов). Это предусмотрено указом Президента Шавката Мирзиёева от 29 декабря.
В соответствии с документом отныне утверждение действительных членов АН осуществляется Президентом республики по рекомендации президиума и действующих действительных членов академии по соответствующим научным специальностям.
Указом соответствующим министерствам и ведомствам поручено в месячный срок разработать предложения по внедрению механизма активного вовлечения действительных членов АН в научно-образовательные и производственные процессы, усилению их роли в углублении интеграции науки, образования и производства, а также подготовке высококвалифицированных кадров.
Предложения также должны быть подготовлены по созданию необходимых условий для плодотворной работы действительных членов АН в научно-образовательных учреждениях и на промышленных предприятиях страны.
В качестве мер стимулирования академиков также предусмотрено их ежегодное бесплатное оздоровление в санаторно-оздоровительных учреждениях Министерства здравоохранения, Совета Федерации профсоюзов и органов государственного и хозяйственного управления Узбекистана, а также в санаториях «Узбекистан» в Ялте и Кисловодске.
Напомним, 30 декабря Президент на встрече с представителями науки заверил, что поддержка ученых — одна из приоритетных задач государства.
Сегодня, 17:43
Сегодня, 17:28
Сегодня, 17:24
Сегодня, 15:31
Сегодня, 15:25
Сегодня, 14:58
Сегодня, 13:18
Комментарии
доктора наук и кандидаты наук, вышедшие на пенсию, также должны получать хорошую доплату к своей пенсии.