Академики будут получать ежемесячный гонорар

С 1 января действительные члены Академии наук Узбекистана будут получать ежемесячный гонорар, не облагаемый налогом на доходы, в размере 10 минимальных зарплат (около 1,5 миллиона сумов). Это предусмотрено указом Президента Шавката Мирзиёева от 29 декабря.

В соответствии с документом отныне утверждение действительных членов АН осуществляется Президентом республики по рекомендации президиума и действующих действительных членов академии по соответствующим научным специальностям.

Указом соответствующим министерствам и ведомствам поручено в месячный срок разработать предложения по внедрению механизма активного вовлечения действительных членов АН в научно-образовательные и производственные процессы, усилению их роли в углублении интеграции науки, образования и производства, а также подготовке высококвалифицированных кадров.

Предложения также должны быть подготовлены по созданию необходимых условий для плодотворной работы действительных членов АН в научно-образовательных учреждениях и на промышленных предприятиях страны.

В качестве мер стимулирования академиков также предусмотрено их ежегодное бесплатное оздоровление в санаторно-оздоровительных учреждениях Министерства здравоохранения, Совета Федерации профсоюзов и органов государственного и хозяйственного управления Узбекистана, а также в санаториях «Узбекистан» в Ялте и Кисловодске.

Напомним, 30 декабря Президент на встрече с представителями науки заверил, что поддержка ученых — одна из приоритетных задач государства.

Текст: «Газета.uz» 5 002