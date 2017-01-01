Президент Шавкат Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с Новым годом. Впервые за много лет новогоднее телеобращение главы государства прозвучало непосредственно от него самого, а не через дикторов.

«Искренне, от всей души поздравляю наших уважаемых отцов и матерей, дорогих женщин, нашу замечательную молодежь, весь народ Узбекистана с наступающим Новым годом. Желаю всем вам здоровья, счастья и благополучия», — сказал Президент.

«В уходящем году в нашей стране было много светлых, радостных дней, больших успехов и достижений. Не обошлось, к сожалению, без тяжелых испытаний. Но они еще больше сплотили нас. И мы достойно преодолели все трудности благодаря мужеству и стойкости нашего народа», — подчеркнул руководитель страны.

«Безусловно, 2016 год оставит яркий след в нашей истории как год 25-летия независимости Узбекистана. В уходящем году наши дехкане и фермеры, рабочие и строители, учителя и врачи, военнослужащие, деятели науки и культуры — представители всех профессий достигли весомых результатов. Особенно прославили страну наши спортсмены, добившиеся в этом году ярких, выдающихся побед на Олимпийских и Паралимпийских играх. Одним словом, уходящий год был для нас во многом успешным и благополучным», — отметил он.

«2017 год мы объявили в нашей стране Годом диалога с народом и интересов человека. В основе этого лежит важнейший для нас принцип „Интересы человека — превыше всего“. Я уверен, что все мы, в первую очередь руководители, объединим наши усилия и возможности для реализации программных задач нового года», — сказал Шавкат Мирзиёев.

«Нашей приоритетной задачей и впредь останется укрепление в стране атмосферы мира и спокойствия, межнационального и гражданского согласия», — добавил Президент.

Текст: «Газета.uz» 0