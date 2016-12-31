Новогодний отдых: яхта, море, Мальдивы

Первый чартерный лайнер авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари» в преддверии Нового года успешно доставил на Мальдивы туристов и группу туроператоров из Узбекистана.

Говорят, первое впечатление — самое верное, и уже по первым отзывам можно сказать: проект оказался успешным. Достаточно пары дней, чтобы влюбиться в это море, в этот пляж.

Представители известных туркомпаний, таких как Aznur Travel, Laguna Tour, Travel Tickets, Rixos Tour, Elaine Travel, Malva Tour, Mard Ulugbek, Travel@Visa Assistance, Yiara Tour, Uzintour и других уже дали задание своим сотрудникам: продвигать это направление.

Этим же лайнером из Мальдив в Узбекистан прилетела группа туристов, чтобы познакомиться с нашей прекрасной страной и провести Новый год здесь, посмотреть наши прекрасные города Ташкент, Самарканд, Бухара, насладиться нашим гостеприимством и местной кухней.

Когда можно полететь на Мальдивы? Буквально в ближайшие дни. С 4 по 14 января — прямой чартерный рейс, который всего за 6 часов доставит вас на Мальдивы.

Подобрать отели по вашему вкусу и бюджету поможет компания Aznur Travel. Вы можете позвонить по любому из приведенных ниже телефонов или прийти прямо в офис 2 и 3 января и сразу на месте все оформить. Все, что для этого нужно — только ваше желание.

Вам также могут предложить провести эти дни на прекрасной яхте, катаясь по Мальдивам и наслаждаясь их красотой. Что может быть лучше: яхта, море, пляж. И все это по специальной цене.

Подарите себе отдых в честь Нового года на одном из самых престижных и известных курортов!

Телефоны:

444 3636, 838 3636,

858 3636, 680 3636,

232 3636, 767 3636,

155 3636, 232 3090.

На правах рекламы. Услуги лицензированы.

4 178