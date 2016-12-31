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31 декабря, Суббота Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Новогодний отдых: яхта, море, Мальдивы

Чартерный рейс всего за 6 часов доставит на Мальдивы по специальной цене.

Сегодня, 12:14   Экономика     на правах рекламы

Первый чартерный лайнер авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари» в преддверии Нового года успешно доставил на Мальдивы туристов и группу туроператоров из Узбекистана.

Говорят, первое впечатление — самое верное, и уже по первым отзывам можно сказать: проект оказался успешным. Достаточно пары дней, чтобы влюбиться в это море, в этот пляж.

Представители известных туркомпаний, таких как Aznur Travel, Laguna Tour, Travel Tickets, Rixos Tour, Elaine Travel, Malva Tour, Mard Ulugbek, Travel@Visa Assistance, Yiara Tour, Uzintour и других уже дали задание своим сотрудникам: продвигать это направление.

Этим же лайнером из Мальдив в Узбекистан прилетела группа туристов, чтобы познакомиться с нашей прекрасной страной и провести Новый год здесь, посмотреть наши прекрасные города Ташкент, Самарканд, Бухара, насладиться нашим гостеприимством и местной кухней.

Когда можно полететь на Мальдивы? Буквально в ближайшие дни. С 4 по 14 января — прямой чартерный рейс, который всего за 6 часов доставит вас на Мальдивы.

Подобрать отели по вашему вкусу и бюджету поможет компания Aznur Travel. Вы можете позвонить по любому из приведенных ниже телефонов или прийти прямо в офис 2 и 3 января и сразу на месте все оформить. Все, что для этого нужно — только ваше желание.

Вам также могут предложить провести эти дни на прекрасной яхте, катаясь по Мальдивам и наслаждаясь их красотой. Что может быть лучше: яхта, море, пляж. И все это по специальной цене.

Подарите себе отдых в честь Нового года на одном из самых престижных и известных курортов!

Телефоны:

444 3636, 838 3636,
858 3636, 680 3636,
232 3636, 767 3636,
155 3636, 232 3090.

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Комментарии

  • Sanchez Rodriguez 31 декабря 2016 12:18

    Заберите Меня кто

  • Ivan Atbashyan 31 декабря 2016 12:33

    Желание есть бешеное :) а вот денег нет….

  • Vyacheslav Li 31 декабря 2016 13:02

    Поздравляю с открытием нового направления для наших туристов!!
    Мальдивы стали ближе!!
    Это очень символично — в Новый Год с новыми открытиями!!
    Желаю дальнейших успехов и процветания компании Aznur Travel, лично Нурматову Улугбеку и замечательным сотрудникам фирмы, которые “Сделали ЭТО!!“.
    Отличной работы и отдыха нашим коллегам!!!
    С наступающим Новым Годом!!


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