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СП по выпуску минеральных удобрений откроется в Коканде

На базе Кокандского суперфосфатного завода будет создано СП Indorama Kokand Fertilizers.

Сегодня, 11:32   Экономика  

На базе АО «Кукон суперфосфат заводи» (Кокандский суперфосфатный завод) будет создано совместное предприятие Indorama Kokand Fertilizers по выпуску минеральных удобрений. Соглашение об этом было подписано с сингапурской Indorama, сообщила информационная служба Госкомконкуренции.

Наряду с модернизацией и внедрением новых технологий в существующее производство, проектом предусмотрена организация выпуска новых, не выпускавшихся ранее в Узбекистане видов минеральных удобрений, таких как дикальцийфосфат, сульфат калия и азотнокислый калий.

Доля иностранного инвестора в предприятии составит 75%. Проект общей инвестиционной стоимостью более 80 млн долларов США будет реализован в несколько этапов в течение пяти лет.

Текст: «Газета.uz»      240
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