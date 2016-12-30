Новый глава ООН намерен укреплять сотрудничество с Узбекистаном

Избранный генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш направил послание Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, в котором выразил надежду на углубление тесного сотрудничества организации и республики «во благо узбекского народа и региона Центральной Азии в целом». Текст послания распространило УзА.

«Организация Объединенных Наций и Республика Узбекистан имеют долгую историю сотрудничества, которое я намерен укреплять, в том числе через Представительство ООН в Вашей стране и Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии», — говорится в послании.

«Мне хорошо известно, что смягчение последствий высыхания Аральского моря остается нашим общим главным приоритетом. ООН будет и далее поддерживать Ваши усилия по решению связанных с этой трагедией проблем», — подчеркивается в нем.

Антониу Гутерреш поблагодарил Шавката Мирзиёева за приглашение посетить Узбекистан. «Выражаю надежду совершить визит при первом удобном случае», — написал он.

Поздравив Шавката Мирзиёева с избранием Президентом, новый глава ООН сообщил, что с нетерпением ожидает скорой встречи и совместной работы «во благо общей цели — поиска устойчивых решений современных актуальных глобальных и региональных вызовов».

Текст: «Газета.uz» 1 679