О проблемах туризма поговорили откровенно

Главные проблемы туристической отрасли Узбекистана и пути их решения были обсуждены в ходе круглого стола в гостинице «Узбекистан» 28 декабря. Рабочее заседание, посвященное положениям недавнего указа Президента об ускоренном развитии отрасли туризма и обсуждению планов по его совместной реализации, организовал Государственный комитет по развитию туризма (бывшая Национальная компания «Узбектуризм»).

В мероприятии приняли участие первый заместитель Сената Олий Мажлиса по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма Садык Сафаев, председатель Госкомтуризма Анвар Шарапов, заместитель министра иностранных дел Дильёр Хакимов, министр труда Азиз Абдухакимов, а также представители частных турфирм и гостиниц.

Начальник Управления межотраслевой и региональной координации Госкомтуризма Абдулазиз Аккулов представил предварительный план Концепции развития туристической отрасли на 2017−2021 годы. Затем Анвар Шарапов попросил присутствующих выдвинуть предложения по развитию туристического сектора.

Представитель турагентства Mega Tour Ислам Каримбаев предложил ввести особое льготное ценообразование для граждан из стран СНГ: «Раньше, 10−15 лет назад, имелись льготы для граждан СНГ, то есть были определенные цены по входным билетам и гостиницам. Этот рынок очень интересен для них, у нас общие корни. Хотелось бы, чтобы, к примеру, жители России и Казахстана чаще посещали нашу страну».

Комментируя это предложение, Абдулазиз Аккулов отметил, что в вышеуказанной концепции будут предусмотрены вопросы поддержки отдельных слоев населения и некоторых категорий туристов.

Телеведущая, руководитель программы «Все о туризме» Эльмира Тухватуллина затронула тему подготовки квалифицированных кадров. «Готовя телепрограмму, мне порой приходится сталкиваться с недостаточно компетентными людьми, хотя кадры для туризма готовятся в университетах, институтах, колледжах. Считаю, что нужно привлекать практиков для подготовки таких специалистов», — подчеркнула журналист.

Она привела опыт Китая: «В Китае говорят „Кто не побывал на Великой Китайской стене, тот не видел жизни“. Мне кажется, такую линию нужно претворять и у нас: „Житель Узбекистана, который не побывал на самых популярных туристических маршрутах, не знает свою страну“. Развитие внутреннего туризма надо начинать со школьного возраста, для этого мы должны побудить у школьников интерес к познанию своей родины».

Менеджер гостиницы Grand Atlas Мансур Закиров выдвинул идею создания совета по контролю за развитием отрасли с привлечением экспертов из различных госведомств.

«Предлагаю создать государственный совет по развитию туризма на общественных началах, с вовлечением в его работу 10−12 ведомств. Заседания совета можно было бы проводить с участием „Узбекистон хаво йуллари“, „Узбекистон темир йуллари“, УВВиГ МВД, МИД и других структур», — сказал он.

Садык Сафаев сообщил, что в парламенте будет создана специальная группа, которая будет заниматься координацией межведомственных усилий. В то же время, Анвар Шарипов отметил, что при Госкомтуризма скоро начнет работу общественный совет, на котором детально будет разбираться каждый вопрос.

Мансур Закиров далее поднял вопрос развития туризма в регионах и предложил расширить полномочия местных отделений Госкомтуризма. По словам Анвара Шарапова, на первых заместителей хокимов областей была возложена задача координации туристической деятельности в регионах. Однако старый механизм работы не показал нужного результата. Многие региональные руководители будут меняться (этот процесс уже начат), будет меняться система управления, которая должна отвечать современным требованиям.

Представитель People Travel Санжар Холмурадов указал на проблемы регистрации туристов: «Мы не сможем развивать экологический и сельский туризм при нынешней системе регистрации иностранных туристов. Три дня (иностранцы должны регистрироваться, если находятся в Узбекистане более трех рабочих дней — ред.) — ничтожно мало для тех, кто выходит в горы, сельскую местность с целью проживания в семьях. Многих также отпугивает таможенная декларация. По этой причине считаю, что следует пересмотреть законодательство».

По словам Санжара Холмурадова, зарубежные гости также жалуются на «слишком отреставрированные» памятники истории и культуры. «Им кажется, что перед ними новые здания, потерявшие свою уникальность». Он предложил уделять больше внимания развитию инфраструктуры вместо местами чрезмерной реставрации. «Есть проблемы с железными дорогами. У нас хорошие комфортабельные поезда, но не хватает пассажирских мест. Большая проблема — туалеты, а также навигация — туристы не могут самостоятельно передвигаться по городам и пользоваться оказываемыми услугами».

Предприниматель также выступил за создание единой туристической мультимедийной базы. Из-за отсутствия единой базы фото- и видеоматериалов об Узбекистане, каждой турфирме самой приходиться делать мультимедийные материалы, чтобы удовлетворить запросы иностранных партнеров, отметил он.

Дильёр Хакимов подробно ответил на каждый вопрос Санжара Холмурадова и попросил присутствующих «трезво оценивать ситуацию», а также сконцентрироваться не только на озвучивании проблем, но и предлагать пути их решения.

«Памятники и их реставрация. Очень спорный вопрос, который обычно обсуждается не только в рамках государства, но и с ЮНЕСКО. Все восстановительные работы ведутся по стандартам этой организации», — отметил замминистра.

«На счет проблем инфраструктуры соглашусь частично. Вы говорите о поездах, но не стоит забывать, что это достаточно большие затраты для государства… Предлагаю бизнес-сообществу взять часть нагрузки по развитию инфраструктуры на себя», — сказал Дильёр Хакимов. По его словам, нужно активнее развивать частно-государственное партнерство.

Регистрация туристов — вопрос обсуждаемый, продолжил представитель руководства МИД, однако при обсуждениях важно учитывать государственные интересы, в первую очередь, в сфере безопасности. Что касается таможенных деклараций, то замминистра сказал, что не может согласиться с представителем турбизнеса, т. к. таможенные процедуры есть во всех странах.

Руководитель рекламного агентства «Шелковый путь» Фарангиз Абдуллаева представила презентацию «Продвижение туристического потенциала Республики Узбекистан: состояние, рекомендации, предложения, механизмы реализации». В ней предусмотрен целый комплекс мероприятий, призванных увеличить поток туристов в страну: установка веб-камер в туристических центрах и общественных местах, съемка коротких роликов «Привет из Узбекистана» с участием гостей-иностранцев, международные марафоны и другие.

Заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Анвар Икрамов выступил в защиту предпринимателей, заявив, что власть должна отходить от «однобокого подхода» в построении отношений с частным бизнесом.

«Садык Салихович [Сафаев] сказал правильно: нужно менять систему. Президент Шавкат Мирзиёев во время выступления на сессии в Навоийской области задал такой вопрос: „Если мы, чиновники, не способны слышать народ, решать его проблемы, то зачем мы нужны?“ — сказал Анвар Икрамов под аплодисменты в зале. — На самом деле бизнес государству ничего не должен. Все взаимосвязано. Поезда куплены не на государственные деньги, это налоги, которые платят предприниматели», — подчеркнул он.

«Мы разговариваем на двух разных языках, хотя у нас одна цель, — продолжил зампредседателя ТПП. — Когда мы спорим с Министерством финансов насчет послаблений, среднего количества людей, занятых в малом бизнесе, у вас однобокий подход, вы не принимаете во внимание косвенный доход бюджета. Если вы заказали больше поездов, значит они, предприниматели, начали лучше работать, если вы увеличили количество рейсов, они привлекли в страну больше туристов. Когда речь идет о выставках за рубежом, мы говорим о туристическом потенциале Узбекистана в целом, а не какой-то компании отдельно».

Министр труда Азиз Абдухакимов повторил мысли Анвара Икрамова и призвал к совместной работе представителей власти и бизнес-среды: «Интересы госорганов и частного сектора едины. Если туроператоры не будут привлекать туристов, откуда будут доходы у „Узбекистон хаво йуллари“? Здесь должно быть равноправное партнерство между государством и бизнесом».

Директор туроператора Dolores Travel Services Фархад Расулев проанализировал статистические данные, представленные Государственным комитетом по статистике, и отметил неправильное понимание данных.

«Говорится, что Узбекистан за год посетили 2 миллиона туристов. Мы официально запрашивали данные у Госкомстата и видели эти цифры — 1,9 миллиона с копейками. Но если посчитать по видам туризма, то классическим экскурсионным туризмом воспользовались 160 тысяч, деловым — 190 тысяч. Возникает вопрос: „А где все они жили?“ Если взять количество гостиничных номеров в республике, включая пансионаты, санатории, детские лагеря, то одномоментно Узбекистан в день может принять 50 тысяч человек. Поделим 1,9 миллиона на количество дней в году и выясним, что мы физически не могли принять столько туристов. Это не значит, что шел неправильный учет, это скорее неправильное понимание данных. Из 1,9 миллиона прибывших 1 миллион — это этнический трафик, в который входит гостевой туризм, а для нас это неклассические туристы. В целом для республики, конечно, это туристы, которые тратят деньги, но здесь сообщество собралось, чтобы обсудить именно два направления отрасли — экскурсионный и деловой туризм, по которым в страну прибыло лишь 350 тысяч человек», — сказал он.

Фархад Расулев также признался, что у бизнес-сообщества отрасли не хватит средств для мощной пропаганды туристического потенциала Узбекистана.

«Хочу обратить ваше внимание на то, как думает частный сектор. В республике работают 624 гостиничных хозяйства и около 1000 турфирм. Мы платим единый налог, и если это все сложить, получится крупная сумма. Не стоит забывать о туристическом сборе, о котором все молчат. За год фонд „Узбектуризма“ получил приблизительно 2 млн долларов. Что касается нашей работы на выставках, неправильно говорить, что мы должны оплачивать все сами. Потому что наши комиссии составляют максимум 10%, это не мизерный доход, но его не хватит, если мы хотим вести мощную пропаганду страны».

Далее он перешел к предложениям. «За 18 лет моей работы в туризме мы давали столько предложений, что если составить список, то в нем будет 50 пунктов, которые не нашли отражения. В одном из пунктов для развития гостиничной инфраструктуры мы просили пересмотреть кредитование гостиничных хозяйств. Сейчас коммерческие банки предоставляют кредиты максимум на 7 лет, а срок окупаемости отеля составляет 10−12 лет. Мы добились лишь того, что Центральный банк дает рекомендацию коммерческим банкам о возможности предоставления таких кредитов, но ни один банк этому не следует. Чтобы подстегнуть рост гостиничного бизнеса, нужно включить это предложение в концепцию».

Затем Фархад Расулев поднял самый острый вопрос, волнующий в настоящее время турсектор. С 1 января 2017 года на территории Узбекистана оплата услуг за размещение в гостиницах иностранных граждан и лиц без гражданства, не имеющих постоянного места жительства в республике, в том числе через субъектов туристской деятельности, осуществляется только в свободной конвертируемой валюте.

«Ввиду недавнего указа о переводе платежей в валюту, мы производим полный пересмотр своей работы. Мы опубликовали все цены на 2017 год в августе, а теперь цены отелей подорожали на 30−40%. Реакция такова: наши зарубежные партнеры уже сейчас снимают брони, а это значит, что первое полугодие для нас уже потеряно. Мы просим отели пойти на уступки в следующем году и представлять нам услуги по старым ценам, поскольку эти отмены, а их уже тысячи, сильно ударят по имиджу нашей страны. Прошу Госкомтуризма провести собрание с участием туроператоров и гостиничного бизнеса, чтобы поскорее урегулировать эту проблему», — сказал Фархад Расулев.

Предприниматель также выдвинул идею разделения Концепции развития туристической отрасли на 2017−2021 годы на более краткосрочные программы, а также упомянул «Закон о туризме» (1999 год), который морально устарел и нуждается в новой редакции.

Руководство Госкомтуризма и представители других ведомств заверили участников встречи, что прозвучавшие вопросы и предложения не будут оставлены без внимания. они также выразили надежду на плодотворную совместную работу по доработке концепции развития отрасли.

Текст: «Газета.uz» 28