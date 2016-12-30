Новогодние выходные будут теплыми

В дни празднования Нового года в Узбекистане ожидается преимущественно теплая погода, местами возможны дожди. По данным Узгидромета, температура в большинстве регионов в дневное время может превышать 10 градусов тепла и только на севере страны — до 2 градусов мороза.

В Ташкенте 31 декабря-1 января переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 3−8 м/с. Температура ночью — 0…+2 градусов Цельсия, днем 31 декабря — +10…+12, 1 января — +11…13.

В Каракалпакстане и Хорезмской области ожидается переменная облачность, 31 декабря без осадков. 1−3 января местами возможны осадки — дождь, снег, а также туман. Ветер восточный с переходом на западный 7−12 м/с, 1−2 января местами возможно усиление до 15−20 м/с. Температура ночью 31 декабря-1 января составит −8…−3 градусов, 2−3 января ожидается −3…+2, днем — постепенное повышение от −2…+3 до 0…+5.

По Бухарской и Навоийской областям переменная облачность, 31 декабря-1 января без осадков. 2−3 января местами дождь, возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7−12 м/с, 1−2 января местами возможно усиление до 15−20 м/с. Ночью — колебание температуры от −2…+3 до 0…+5, днем 31 декабря-1 января — +8…+13 градусов, 2−3 января — +2…+7.

В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областях переменная облачность, 31 декабря-1 января без осадков. 2−3 января местами дождь, возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7−12 м/с, 1−2 января местами возможно усиление до 15−20 м/с. Температура ночью — 0…+5 градусов, 31 декабря — местами до -2, днем 1 января — +8…+13, затем постепенное понижение до 0…+5.

Переменная облачность ожидается также в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях, 31 декабря-1 января будет без осадков. 2−3 января местами ожидается дождь, возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7−12 м/с, 1−2 января местами возможно усиление до 15−20 м/с. Температура ночью — +3…+8, 31 декабря — местами до −2…0, днем 31 декабря-1 января — +8…+13 градусов, 2−3 января — постепенное понижение до +2…+7.

В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях переменная облачность, 31 декабря-1 января без осадков. 2−3 января местами дождь, возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7−12 м/с. Температура ночью — −2…+3, днем 31 декабря-2 января — +5…+10, 3 января — +2…+7.

По горным районам республики переменная облачность, 31 декабря-1 января без осадков. 2−3 января местами осадки. Лавиноопасно. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7−12 м/с, 2 января местами возможно усиление до 15−20 м/с. Температура ночью составит −8…−3, днем — от 0…+5 градусов до −3…+2.

Текст: «Газета.uz» 2 219