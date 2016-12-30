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Фото: Мукимжон Кодиров / УзА

Какие разрешительные процедуры предлагается сократить

Опубликован проект постановления правительства о сокращении и упрощении лицензионных и разрешительных процедур.

Сегодня, 17:14   Экономика  

Министерство юстиции Узбекистана опубликовало проект постановления правительства о сокращении и упрощении лицензионных и разрешительных процедур. Документ разработан во исполнение указа Президента от 5 октября об ускоренном развитии предпринимательской деятельности, всемерной защите частной собственности и качественном улучшении делового климата.

Проектом постановления предлагается список отменяемых с 1 апреля 2017 года, в том числе путем объединения, видов лицензируемой деятельности и разрешительных процедур в сфере предпринимательской деятельности, а также список видов деятельности, по которым с 1 июля сокращаются сроки оформления лицензий и документов разрешительного характера.

С 1 июля функции по лицензированию отдельных видов деятельности планируется передать от Кабинета Министров соответствующим государственным органам. Кроме того, вводится правило, по которому если лицензирующий орган в течение срока рассмотрения заявления не выдает лицензию или не отказывает в ее выдаче, то соискатель имеет право осуществлять деятельность, для осуществления которой он намеревался получить лицензию, письменно уведомив об этом лицензирующий орган.

Принятие постановления, отмечается в пояснительной записке к документу, позволит устранить административные барьеры на пути развития предпринимательства как ключевого фактора устойчивого развития экономики, упразднить устаревшие и излишние функции государственного регулирования предпринимательской деятельности, а также будет способствовать исключению возможности формирования коррупциогенных факторов и искоренению фактов бюрократии.

Обсуждение проекта постановления продлится до 11 января 2017 года.

Текст: «Газета.uz»      2 220
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