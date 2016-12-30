LG представит новейшие Bluetooth-гарнитуры на CES 2017

Компания LG Electronics, лидер в области технологии Bluetooth-гарнитур, представит на выставке CES 2017 ряд новой беспроводной носимой аудиопродукции. Линейку возглавит носимая аудиосистема TONE Studio, способная воспроизводить удивительное 3D-объемное звучание, и аудиогарнитура TONE Free с беспроводными наушниками, которые могут заряжаться, когда подсоединены к самому устройству.

LG TONE Studio (модель HBS-W120), персональное носимое аудиоустройство, обладает четырьмя динамиками — два полного спектра сверху и два вибрационных снизу — что обеспечивает персональный опыт объемного звучания при просмотре фильмов, в видеоиграх или просто прослушивания музыки.

Его звук спроектирован в сотрудничестве с экспертами в области DTS (Digital Theater System), чтобы обеспечить реалистичный подобный кинотеатру звук для кинематографического опыта, где бы ни находился владелец.

TONE Studio также оснащена Hi-Fi цифро-аналоговым преобразователем, который повышает качество звука путем воспроизведении аудиоконтента настолько точно, насколько это возможно. Более того, с функцией Dual Play можно подключить два носимых аудиоустройства LG TONE Studio и делиться звуком фильма, плейлиста и др.

TONE Free (модель HBS-F110) является первым аудиоустройством компании LG с беспроводными наушниками, которые заряжаются всякий раз, когда они подсоединены к ободку, что делает легким их зарядку и ношение. Шейный ободок обеспечивает не только дополнительное питание от батареи и вибрацию оповещения для входящих звонков и сообщений, он также обеспечивает безопасное место для хранения наушников, когда они не в ушах, что дает им меньше шансов потеряться.

Опциональная зарядная подставка обеспечит дополнительное питание в то время, когда шейный ободок не используется. А для большей свободы TONE Free позволяет полностью освободить руки, отвечать или отклонять звонок с помощью голосовых команд для настоящего опыта беспроводного стерео без шнуров, спутываний и каких-либо других неудобств.

«LG имеет богатое наследие инноваций на рынке носимых аудиоустройств и наши продукты стали стандартом, по которому оценивают все другие наушники, — сказал Майкл Парк, вице-президент бизнес-департамента инновационных персональных устройств в LG Electronics. — Мы стремимся занять лидирующие позиции на этом быстро меняющемся рынке, разрабатывая новые продукты, которые понравятся каждому любителю музыки и тем, кто ищет удобство».

TONE Studio и TONE Free — это только два из представленных продуктов в линейке Bluetooth-гарнитур компании LG на CES 2017. Другие модели, которые также будут представлены на выставке, включают TONE Infinim (модель HBS-920), оснащенную технологией Metal Layer Speaker компании LG для чистого, четкого звука, и TONE Ultra (модель HBS-820), разработанную в сотрудничестве с аудиоэкспертом — JBL — с двойными MEMS микрофонами для потрясающей четкости голосового вызова.

Весь модельный ряд носимых аудиопродуктов компании LG, включая TONE Platinum, Tone Active +, TONE Pro и LG FORCE будет представлен на выставке CES 2017 с 5 по 8 января на стенде № 11100 в Центральном зале Las Vegas Convention Center.

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