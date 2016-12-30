Новый бренд молочной продукции Essi запущен в Узбекистане

Накануне самого волшебного праздника в году на прилавках магазинов и супермаркетов появилась широкая линейка молочной продукции под новым брендом Essi. Компания, за плечами которой опыт в производстве молока в промышленных масштабах, надеется, что ее продукция станет замечательным подарком к Новому году.

Про бренд Essi

Компания была основана в 2015 году, а в 2016 году был разработан бренд Essi. На сегодня покупатели могут приобрести кефир, биокефир, кислое молоко, творог, сметану, каймак, ряженку, сыр, питьевой йогурт и натуральные фруктовые йогурты бренда в супермаркетах Ташкента и Ташкентской области.

Про технологию производства

С целью производства только качественной продукции было приобретено оборудование из Италии и Греции, которое отвечает всем европейским стандартам.

Для постоянного контроля качества внедрена полная автоматизация всего цикла производства. Чтобы сохранить натуральность продукта, созданы постоянные хозяйственные склады для доставки потребителям.

Про неповторимый дизайн

Во время создания бренда было важно, чтобы он был запоминающимся и неповторимым. В связи с этим вся продукция Essi предоставляется в уникальном дизайне. Это поможет покупателям легко отличить продукцию бренда от марок других производителей.

О продукции

Продукцию Essi олицетворяют живые культуры микроорганизмов-пробиотиков, что должно положительно повлиять на здоровье покупателей.

Кроме этого, компания объединила многих высококвалифицированных специалистов Узбекистана. Они вкладывают всю фантазию, опыт современных технологий и частички своей души, чтобы доставить на столы потребителей вкусные и качественные молочные продукты.

В Essi искренне верят, что продукты компании помогут покупателям придерживаться здорового образа жизни и станут неотъемлемой частью их ежедневного рациона.

Более подробную информацию о продукции компании, а также новости об акциях и прочих событиях можно получить на сайте www.essi.uz, а также на официальных страницах в Facebook и Instagram.

Адрес: Ташкентская область, Кибрайский район, улица Ибн Сина, дом 10.

Телефоны: (+99871) 263−29−29, (+99895) 198−29−29.

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