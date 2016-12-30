Систему дошкольного образования ждет улучшение

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 29 декабря подписал постановление «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы дошкольного образования на 2017−2021 годы».

Как отмечается в официальном комментарии к постановлению, распространеном УзА, за последние годы в Узбекистане был принят ряд мер по повышению эффективности деятельности дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) и укреплению их материально-технической базы. В течение 2015−2016 годов были капитально отремонтированы и оснащены по современными требованиями 459 ДОУ.

Вместе с тем, актуальными остаются вопросы совершенствования государственных требований к образовательным программам и учебно-воспитательным планам дошкольных образовательных учреждений. Материально-техническая база большинства ДОУ не отвечает современным требованиям. Все еще низок показатель охвата детей дошкольным образованием, говорится в комментарии.

Постановлением утверждены Программа по дальнейшему совершенствованию системы дошкольного образования на 2017−2021 годы и состав Республиканской комиссии по координации выполнения программы, которую возглавил премьер-министр Абдулла Арипов.

Программой предусмотрено «создание условий для всестороннего интеллектуального, нравственного, эстетического и физического развития детей с учетом передового зарубежного опыта».

Намечено усовершенствование учебных планов и программ по подготовке и повышению квалификации педагогических кадров для ДОУ с учетом современных педагогических технологий и методов.

В течение пяти лет будет укреплена материально-техническая база 2200 ДОУ, в том числе построены новые ДОУ в сельских населенных пунктах, оснащенные инвентарем, оборудованием, учебно-методическими пособиями и мультимедийными средствами, отвечающими современным требованиям. На эти цели предусмотрено выделение 2,2 трлн сумов.

Сеть ДОУ будет расширена за счет строительства 50 новых (по типовым проектам, рассчитанных на 70 и 120 мест), реконструкции 1167 и капитального ремонта 983 существующих учреждений. Охват детей дошкольными образовательными учреждениями должен вырасти в 1,5 раза. При этом размеры родительских взносов в ДОУ в сельской местности будут снижены до 30%.

Планируется создать 6100 краткосрочных групп альтернативных форм обучения для подготовки детей к школе, а также организовать подготовку детей 3−6 лет, не охваченных ДОУ, к школьному образованию путем обеспечения их родителей методическими пособиями.

Реализация комплекса мер, определенных постановлением, позволит «обеспечить высокое качество дошкольного образования, кардинальное улучшение качественной подготовки детей к школе, внедрение в образовательно-воспитательный процесс альтернативных программ», отмечается в комментарии.

Осуществление программы будет находиться на постоянном контроле государственных органов с проведением системного мониторинга хода выполнения предусмотренных показателей.

Текст: «Газета.uz» 2 317