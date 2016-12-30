Обзор мировых новостей

Новые санкции США против России: высылка 35 дипломатов

Власти США в четверг объявили о введении санкций против ряда российских граждан и компаний, обвинив их в организации и осуществлении кибератак на американские политические институты. Кроме того, Вашингтон высылает из страны 35 дипломатов РФ по обвинению в разведывательной деятельности и закрывает 2 российских дипломатических учреждения на территории США на том же основании. Сообщается, что россияне будут высланы из Вашингтона и Сан-Франциско в течение 72 часов. Вашингтон также обвинил Москву в притеснении американских дипломатов и организаций, работающих в России. В Кремле расценили такие действия как акт «предсказуемой агрессии людей, которым через три недели уходить», а также желание навредить новой администрации избранного президента США Дональда Трампа, которая приступит к своим обязанностям 20 января. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал, что Москва примет ответные адекватные меры, но спешить с ними не будет. // РИА Новости

В Сирии объявлено о перемирии

В Сирии вступило в силу соглашение о прекращении огня, достигнутое в результате переговоров с участием президентов РФ Владимира Путина и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Москва и Анкара выступают в качестве гарантов перемирия. О присоединении к соглашению объявили официальный Дамаск и семь вооруженных антиправительственных группировок. В число последних в общей сложности входит до 60 тысяч человек. Однако одна из крупнейших исламистских группировок, «Ахрар аш-Шам» (около 16 тысяч человек), уже заявила о том, что не подписала соглашение из-за «сомнений по ряду пунктов». Перемирие не распространяется на группировку ИГИЛ и формирования, связанные с «Аль-Каидой». В четверг ожесточенные бои продолжались в пригородах Дамаска. Авиация нанесла удар по городу Ирбин. Исламисты обстреляли из минометов Дамаск. Одна из мин попала на территорию посольства России. // Euronews

2016 год продлится на секунду дольше

31 декабря 2016 года по всемирному координированному времени (UTC) произойдет добавление одной секунды. По Гринвичу после 23:59:59 наступит не 1 января 2017 года (со временем 00:00:00), а 23:59:60, пишет Quartz. Такое решение приняла Международная служба вращения Земли (International Earth Rotation and Reference Systems Service, IERS), расположенная в Париже. Добавление произойдет для того, чтобы время UTC не отличалось от UT1 (среднее солнечное время) более чем на 0,9 секунды. Добавление еще одной секунды происходит регулярно, начиная с 1972 года. Чаще всего такие мероприятия происходят в июне и декабре високосных годов. За время существования системы было произведено 26 добавлений, в последний раз координационная секунда была добавлена 30 июня 2015 года. Отмечается, что в будущем дополнительные секунды могут вводиться чаще, так как вращение Земли постепенно замедляется, а разница между UTC и UT1 растет. Лента.Ru

Мадрид ввел ограничения для машин из-за загрязнения воздуха

Мэрия Мадрида впервые в Испании ввела ограничение на въезд автомобилей в центр города по принципу четных и нечетных номеров. Как заявила первый заместитель мэра Марта Игерас, причиной стал высокий уровень загрязнения в городе в праздничные дни. С 6:30 до 21:00 четверга въезд в центр Мадрида автомобилям с четными номерами был запрещен. Кроме машин с нечетными номерами, центр города был открыт для автомобилей с нулевым уровнем выбросов в атмосферу, перевозящих минимум трех человек и управляемых инвалидами, а также мотоциклов и мопедов. Полностью была запрещена парковка автомобилей на улицах — за исключением машин местных жителей, такси и машин с нулевыми выбросами. Власти также увеличили количество автобусов. Для нарушителей предусмотрен штраф в 90 евро. В четверг экологическая ситуация улучшилась, и власти сняли запрет для автомобилей, однако запрет на парковку остался в силе. В Мадриде с населением 3,2 миллиона насчитывается 1,8 миллиона автомобилей. // The Guardian

«Лестер Сити» признан лучшей футбольной командой 2016 года

Английский футбольный клуб «Лестер Сити» признан лучшей командой 2016 года по версии Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS). «Лестер Сити», сенсационно ставший в сезоне-2015/16 чемпионом Англии, победил в голосовании, в котором приняли участие журналисты из 110 стран, с результатом в 20,71% голосов. Второе место в опросе заняла сборная Португалии (15,39%), выигравшая чемпионат Европы-2016, третьим стал победитель Лиги чемпионов мадридский «Реал» (11,2%). AIPS также определила лучшее спортивное событие года. Им стал чемпионат Европы по футболу 2016 года во Франции, за который отдали голоса 28,13% респондентов. Второе место заняли Олимпийские игры-2016 (25,6%), третье — чемпионат Европы по легкой атлетике в Амстердаме (12,39%). // Газета.Ru

Текст: «Газета.uz» 949