Обзор мировых новостей

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Власти США в четверг объявили о введении санкций против ряда российских граждан и компаний, обвинив их в организации и осуществлении кибератак на американские политические институты. Кроме того, Вашингтон высылает из страны 35 дипломатов РФ по обвинению в разведывательной деятельности и закрывает 2 российских дипломатических учреждения на территории США на том же основании. Сообщается, что россияне будут высланы из Вашингтона и Сан-Франциско в течение 72 часов. Вашингтон также обвинил Москву в притеснении американских дипломатов и организаций, работающих в России. В Кремле расценили такие действия как акт «предсказуемой агрессии людей, которым через три недели уходить», а также желание навредить новой администрации избранного президента США Дональда Трампа, которая приступит к своим обязанностям 20 января. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал, что Москва примет ответные адекватные меры, но спешить с ними не будет. // РИА Новости
В Сирии вступило в силу соглашение о прекращении огня, достигнутое в результате переговоров с участием президентов РФ Владимира Путина и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Москва и Анкара выступают в качестве гарантов перемирия. О присоединении к соглашению объявили официальный Дамаск и семь вооруженных антиправительственных группировок. В число последних в общей сложности входит до 60 тысяч человек. Однако одна из крупнейших исламистских группировок, «Ахрар аш-Шам» (около 16 тысяч человек), уже заявила о том, что не подписала соглашение из-за «сомнений по ряду пунктов». Перемирие не распространяется на группировку ИГИЛ и формирования, связанные с «Аль-Каидой». В четверг ожесточенные бои продолжались в пригородах Дамаска. Авиация нанесла удар по городу Ирбин. Исламисты обстреляли из минометов Дамаск. Одна из мин попала на территорию посольства России. // Euronews
31 декабря 2016 года по всемирному координированному времени (UTC) произойдет добавление одной секунды. По Гринвичу после 23:59:59 наступит не 1 января 2017 года (со временем 00:00:00), а 23:59:60, пишет Quartz. Такое решение приняла Международная служба вращения Земли (International Earth Rotation and Reference Systems Service, IERS), расположенная в Париже. Добавление произойдет для того, чтобы время UTC не отличалось от UT1 (среднее солнечное время) более чем на 0,9 секунды. Добавление еще одной секунды происходит регулярно, начиная с 1972 года. Чаще всего такие мероприятия происходят в июне и декабре високосных годов. За время существования системы было произведено 26 добавлений, в последний раз координационная секунда была добавлена 30 июня 2015 года. Отмечается, что в будущем дополнительные секунды могут вводиться чаще, так как вращение Земли постепенно замедляется, а разница между UTC и UT1 растет. Лента.Ru
Мэрия Мадрида впервые в Испании ввела ограничение на въезд автомобилей в центр города по принципу четных и нечетных номеров. Как заявила первый заместитель мэра Марта Игерас, причиной стал высокий уровень загрязнения в городе в праздничные дни. С 6:30 до 21:00 четверга въезд в центр Мадрида автомобилям с четными номерами был запрещен. Кроме машин с нечетными номерами, центр города был открыт для автомобилей с нулевым уровнем выбросов в атмосферу, перевозящих минимум трех человек и управляемых инвалидами, а также мотоциклов и мопедов. Полностью была запрещена парковка автомобилей на улицах — за исключением машин местных жителей, такси и машин с нулевыми выбросами. Власти также увеличили количество автобусов. Для нарушителей предусмотрен штраф в 90 евро. В четверг экологическая ситуация улучшилась, и власти сняли запрет для автомобилей, однако запрет на парковку остался в силе. В Мадриде с населением 3,2 миллиона насчитывается 1,8 миллиона автомобилей. // The Guardian
Английский футбольный клуб «Лестер Сити» признан лучшей командой 2016 года по версии Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS). «Лестер Сити», сенсационно ставший в сезоне-2015/16 чемпионом Англии, победил в голосовании, в котором приняли участие журналисты из 110 стран, с результатом в 20,71% голосов. Второе место в опросе заняла сборная Португалии (15,39%), выигравшая чемпионат Европы-2016, третьим стал победитель Лиги чемпионов мадридский «Реал» (11,2%). AIPS также определила лучшее спортивное событие года. Им стал чемпионат Европы по футболу 2016 года во Франции, за который отдали голоса 28,13% респондентов. Второе место заняли Олимпийские игры-2016 (25,6%), третье — чемпионат Европы по легкой атлетике в Амстердаме (12,39%). // Газета.Ru
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