Видео. «Лаборатория бизнеса»: «В Год диалога с народом ждем встреч с чиновниками»

Интервью с тремя учредителями, а также ведущими проекта «Лаборатория бизнеса» прошло в необычном формате. Вопросы мог задать любой желающий на странице проекта в социальной сети Facebook — и на каждый из них ведущие ответили подробно.

С момента запуска первых передач проект «Лаборатория бизнеса» привлек внимание деловых кругов Узбекистана. Учредители проекта — успешные предприниматели, которые понимают специфику ведения бизнеса и имеют многолетний опыт в управлении компаниями: Хикмат Абдурахманов (председатель АМБиТ, руководитель компании «Узбекско-Китайский Торговый дом»), Арсен Длянчев (основатель и руководитель Unique Present Media Holding) и Сурен Сапов (основатель и руководитель Afisha Media). В интервью они отвечают на вопросы подписчиков о том, какие перемены ждут проект в будущем, приглашают чиновников к открытому диалогу, обсуждают идеи и предложения слушателей.

Проект «Лаборатория бизнеса», нацеленный на развитие бизнес-сообщества Узбекистана, был представлен в Ташкенте в январе. Его инициаторами являются Unique Present Media Holding, Ассоциация международного бизнеса и технологий (АМБиТ) и компания Afisha Media.

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Текст: «Газета.uz» 1 376