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Фото: «Газета.uz»

Куда сходить на выходных

Подборка интересных событий в столице на предстоящие выходные.

Сегодня, 16:18   Общество  

«Газета.uz» совместно с сайтом Afisha.uz предлагают читателям подборку интересных событий, которые пройдут в столице в выходные дни с 31 декабря по 2 января.

Кинопремьеры

Театры

  • На выходных в Театре оперетты — новогодняя сказка «Куда сбежала Елка».
  • В Молодежном театре пройдет постановка «Волшебник Изумрудного города».
  • На сцене Большого театра — детская музыкальная сказка «Супергерои в Большом».
  • 2 января Театр Марионеток Silk Route Marionettes покажет новогодний спектакль для детей «Праздник в Изумрудном городе».

Выставки

Дети

  • Новогодняя елка пройдет во дворце водного спорта «Узбекистан».
  • Во дворце «Истиклол» со 2 января состоятся новогодние представления для детей «Ледниковый период».
  • В Кукольном театре покажут спектакль «Снежная королева» с хороводом вокруг елки.
  • В концертном зале «Зарафшан» — «Спящая Красавица» со 2 января.
  • Цирк представляет «Новогодние приключения Эльзы в цирке».

Детские новогодние елки 2016−2017

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