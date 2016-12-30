Куда сходить на выходных

«Газета.uz» совместно с сайтом Afisha.uz предлагают читателям подборку интересных событий, которые пройдут в столице в выходные дни с 31 декабря по 2 января.
Кинопремьеры
Театры
- На выходных в Театре оперетты — новогодняя сказка «Куда сбежала Елка».
- В Молодежном театре пройдет постановка «Волшебник Изумрудного города».
- На сцене Большого театра — детская музыкальная сказка «Супергерои в Большом».
- 2 января Театр Марионеток Silk Route Marionettes покажет новогодний спектакль для детей «Праздник в Изумрудном городе».
Выставки
Дети
- Новогодняя елка пройдет во дворце водного спорта «Узбекистан».
- Во дворце «Истиклол» со 2 января состоятся новогодние представления для детей «Ледниковый период».
- В Кукольном театре покажут спектакль «Снежная королева» с хороводом вокруг елки.
- В концертном зале «Зарафшан» — «Спящая Красавица» со 2 января.
- Цирк представляет «Новогодние приключения Эльзы в цирке».
Детские новогодние елки 2016−2017
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