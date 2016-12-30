Куда сходить на выходных

«Газета.uz» совместно с сайтом Afisha.uz предлагают читателям подборку интересных событий, которые пройдут в столице в выходные дни с 31 декабря по 2 января.

Кинопремьеры

Театры

На выходных в Театре оперетты — новогодняя сказка «Куда сбежала Елка».

В Молодежном театре пройдет постановка «Волшебник Изумрудного города».

На сцене Большого театра — детская музыкальная сказка «Супергерои в Большом».

2 января Театр Марионеток Silk Route Marionettes покажет новогодний спектакль для детей «Праздник в Изумрудном городе».

Выставки

Дети

Новогодняя елка пройдет во дворце водного спорта «Узбекистан».

Во дворце «Истиклол» со 2 января состоятся новогодние представления для детей «Ледниковый период».

В Кукольном театре покажут спектакль «Снежная королева» с хороводом вокруг елки.

В концертном зале «Зарафшан» — «Спящая Красавица» со 2 января.

Цирк представляет «Новогодние приключения Эльзы в цирке».

Детские новогодние елки 2016−2017

Текст: «Газета.uz» 2 234