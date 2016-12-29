Родителям на заметку: календарь профилактических прививок для детей

Делать или не делать ребенку прививки — это главный вопрос, с которым сталкивается каждая молодая мама. Цель данного материала — рассказать об основных и разрешенных вакцинах, а также на что нужно обратить внимание перед прививками. Спонсор рубрики — «ЛИНЕКС®для детей».

Перед тем как начать делать прививки, врачи рекомендуют посетить детских врачей, в том числе невропатолога.

Возраст Наименование прививок 1 сутки ВГВ-1 2−5 день ОПВ-0 БЦЖ-1 2 месяца АКДС-1 ВГВ-2 +ХИБ-1 ОПВ-1 3 месяца АКДС-2 ВГВ-3 +ХИБ-2 ОПВ-2 4 месяца АКДС-3 ВГВ-4 +ХИБ-3 ОПВ-3 12 месяцев КПК-1 16 месяцев АКДС-4 ОПВ-4 6 лет КПК-2 7 лет (1 класс) АДС-М-5 ОПВ-5 БЦЖ-2 14−15 лет (8 класс) БЦЖ-3 16 лет АДС-М-6

ВГВ — вакцинация против вируса гепатита В — делается в первые сутки после рождения, а также в 2, 3 и 4 месяца.

АКДС — прививка против дифтерии, коклюша и столбняка, которую ребенок должен получить в 4 приема. АКДС-1 в 2 месяца, АКДС-2 в 3 месяца, АКДС-3 в 4 месяца, АКДС-4 в 16 месяцев.

ОПВ — вакцинацию против полиомиелита, ребенок получает в 5 приемов. ОПВ-0 на 2−5 день после рождения, ОПВ-1 в 2 месяца, ОПВ-2 в 3 месяца, ОПВ-3 в 4 месяца, ОПВ-4 в 16 месяцев, ОПВ-5 — в 7 лет. Реакция на прививку ОПВ обычно не выражена — дети переносят ее легко. В день прививки с ребенком можно гулять, купать его и жить обычным распорядком.

ХИБ — вакцина для профилактики гнойно-септических заболеваний. Вакцинация данной вакциной состоит из 3 доз, последовательно вводимых в 2, 3 и 4 месяца жизни ребенка. Единственным способом надежно защититься от ХИБ-инфекции является прививка.

КПК — трехвалентная живая вакцина против кори, паротита и краснухи — делается дважды: в возрасте 12 месяцев и при достижении 6 лет.

Перед прививками необходима дополнительная консультация специалиста, если:

у ребенка есть какое-либо заболевание, родовая травма, диатез;

ребенок принимает какие-либо лекарственные препараты;

на предыдущее введение вакцины была тяжелая реакция;

есть аллергия на что-либо;

ребенок получал гаммаглобулин или переливание крови за последние три месяца.

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