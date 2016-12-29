Обзор мировых новостей

СМИ рассказали о планах разделения Сирии на зоны влияния

Сирия может быть разделена на несколько неофициальных зон влияния в рамках сделки между Россией, Турцией и Ираном. Сообщается, что Анкара и Москва договорились о распространении режима перемирия на территорию всей Сирии с 00:00 29 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обладают достаточной информацией о договоренностях сторон. Сирийский президент Башар Асад сохранит должность как минимум до следующих выборов. После этого пост главы государства займет другой кандидат, а Асаду и его семье гарантируют безопасность. Сделка находится в стадии разработки, ее необходимо согласовать с сирийскими властями, повстанцами, странами Персидского залива и США. Это соглашение позволит создать автономии в рамках федеральной структуры, контролируемой Асадом. // РИА Новости

Израиль и Палестина несут ответственность за разжигание конфликта

Палестинская автономия и Израиль несут ответственность за то, что процесс мирного урегулирования находится под угрозой срыва: ни поселенческая деятельность, ни терроризм не могут сделать этот процесс успешным, заявил госсекретарь США Джон Керри в специальном обращении. По его словам, решение о «неделимом Израиле», которого придерживается израильская сторона, не является выигрышным. Речь может идти только о двух государствах. Госсекретарь США заверил, что нынешняя администрация США — «большой друг Израиля». «Но у друзей есть такие моменты, когда им нужно посмотреть в лицо друг другу и сказать правду», — подчеркнул Керри. На прошлой неделе Совет безопасности ООН принял резолюцию с осуждением поселенческой активности Израиля. США отказались блокировать резолюцию и воздержались при голосовании. За это уходящая администрация Барака Обамы подверглась критике со стороны избранного президента Дональда Трампа и республиканцев. Израиль временно ограничивает связи со странами, которые на прошлой неделе проголосовали в СБ ООН в поддержку антипоселенческой резолюции. Пакет израильских контрмер включает отмену планировавшегося визита премьера Украины Владимира Гройсмана, прекращение экономической помощи Сенегалу, отзыв посла из Новой Зеландии, сокращение взносов в бюджеты ООН. // РИА Новости

В Казахстане назначены новые главы Минэкономики и МИДа

Указами Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Куандык Бишимбаев освобожден от должности министра национальной экономики, а Ерлан Идрисов — в связи с переходом на другую работу — от должности министра иностранных дел, сообщает сайт главы Казахстана. Новым главой Минэкономики стал Тимур Сулейменов, МИД возглавил Кайрат Абдрахманов, бывший постоянный представитель Казахстана при ООН. // «Газета.uz»

Умерла американская актриса Дебби Рейнолдс

В США на 85-м году жизни умерла актриса Дебби Рейнолдс — звезда музыкального фильма «Поющие под дождем». Рейнолдс скончалась на следующий день после смерти своей дочери — также актрисы Кэрри Фишер, известной по роли принцессы Леи в «Звездных войнах». По словам сына Рейнолдс, его мать не выдержала этой потери. Дебби Рейнолдс в неполные 20 лет получила главную роль в мюзикле «Поющие под дождем», что немедленно сделало ее знаменитостью. Среди других известных фильмов с ее участием — «Развод по-американски» и «Непотопляемая Молли Браун», за роль в котором Дебби Рейнолдс номинировали на «Оскар». В январе 2015 года актрисе вручена почетная премия Гильдии киноактеров США за вклад в мировое киноискусство. // Euronews

Скарлетт Йоханссон стала самой кассовой актрисой по версии Forbes

Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон возглавила рейтинг самых кассовых актеров по версии журнала Forbes — фильмы с ее участием собрали в кинотеатрах мира 1,2 млрд долларов. Как отмечает издание, Йоханссон, в частности, снялась в блокбастере «Первый мститель: Противостояние», который собрал 1,15 млрд долларов, а также в картине «Да здравствует Цезарь». Второе место в списке заняли актер Крис Эванс, сыгравший роль Капитана Америки, и Роберт Дауни-младший, сыгравший Железного человека в том же фильме (1,15 млрд долларов сборов). Также в список «кассовых» актеров попали Марго Робби (1,1 млрд), Эми Адамс (1,04 млрд), Бен Аффлек (1,02 млрд), Генри Кавилл с 870 млн долларов, Райан Рейнольдс (820 млн) и Фелисити Джонс — фильмы с ее участием собрали 805 млн долларов. // РИА Новости

Текст: «Газета.uz» 812