Новый год вместе с Coca-Cola

Праздник для всех: в предпраздничные дни компания OOO Coca-Cola Ichimligi Uzbekiston, LTD посетила шесть детских домов, раздала детям новогодние подарки и провела для них утренники. Не хватит слов описать с какими эмоциями детишки встречали машину Coca-Cola и тот возглас удивления, счастья и радости, когда в зал входили огромный Белый Мишка и Дед Мороз со Снегурочкой.

Все вместе они танцевали, рассказывали стишки, а какие песни пели ребята, какие у них голоса… Малыши смогли станцевать со Снегурочкой или просто обнять Мишку, и даже посидеть на ручках у Деда Мороза. Надо было видеть эти счастливые глаза детей, ведь для счастья им нужно совсем немного — чуточку внимания и волшебной сказки.

Караван красных грузовиков, разрисованных в новогоднем стиле всемирно известного бренда Coca-Cola и украшенных елочными огоньками, будто из рекламы по телевизору появился на улицах Ташкента. Он празднично разъезжает колонной по столице и проигрывает всем известные мелодии. Посмотреть на это чудо специально собирается многочисленная детвора, прохожие зачарованно останавливаются, а водители проезжающих мимо машин приветливо машут руками и мигают фарами.

Вот тут и появляется ощущение Нового года. И как-то само собой на лице расплываются улыбки. Они возникают просто потому, что стало уютнее и теплее на сердце, и на миг все возвращаются в сладостное детство и атмосферу упоительного счастья.

А недавно в Ташкенте был замечен очень необычный грузовичок. На самом деле это большой грузовик, снизу доверху заполненный подарками. Он красочно украшен, а на крыше красуется огромный медведь и много больших коробок-подарков. У грузовика есть красная кнопка. И любой желающий может подойти, нажать на нее и получить подарок прямо в руки. Задача грузовичка — осчастливить как можно больше жителей столицы: чудеса действительно происходят в этой жизни, и нужно просто в них верить.

Волшебство только начинается. Красочный логотип любимого миллионами напитка становится в эти праздничные дни синонимом веселья и радости для тысяч ребятишек и взрослых.

И это далеко не все, что приготовила Coca-Cola к Новому году. В торгово-развлекательных центрах Ташкента организованы праздничные новогодние акции с участием традиционных Деда Мороза и символа компании — Белого медведя. Мишка танцует, приветствует посетителей, а Дед Мороз дарит подарок — напиток Coca-Cola.

Сколько восхищенных взглядов и удивления возникает у посетителей, что вот так в подарок можно получить любимый напиток Coca-Cola и разные игрушки, да еще под музыку с танцами и из рук Деда Мороза и Белого Мишки. И самое главное, все это можно заснять на видео на свой мобильный: какая радость для детишек и их родителей, что можно сфотографироваться в обнимку с самим Белым Медведем и оставить эту встречу на память.

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