Milliy TV подготовил волшебную новогоднюю программу

Телеканал Milliy TV приготовил для зрителей сказочную новогоднюю программу со множеством сюрпризов.
Одним из них станет сказка «Новейшие приключения Алладина» с участием самых популярных и именитых звезд отечественной эстрады, таких как Рашид Халиков, Джавохир Закиров, Шахзода, Улугбек Рахматуллаев, Райхон, Сардор Рахимхон и других.
Съемки сказки велись эксклюзивно для телеканала Milliy TV. Зрителей ожидают приключениях известных сказочных героев в новой интерпретации.
На правах рекламы.
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