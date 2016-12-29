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Фото: Юрий Корсунцев / «Газета.uz»

Архивное фото.

2 января будет выходным днем

Президент Узбекистана подписал распоряжение об объявлении 2 января выходным днем.

Сегодня, 19:20   Общество  

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 29 декабря подписал распоряжение об объявлении 2 января 2017 года выходным днем, сообщило УзА.

«Принимая во внимание многочисленные обращения граждан и общественных организаций республики, в целях создания благоприятных условий для отдыха и в связи с празднованием Нового — 2017 года объявить 2 января 2017 года, понедельник — выходным днем», — говорится в распоряжении.

Текст: «Газета.uz»      15 093

Комментарии

  • Madaminov Azam Akmalovich 29 декабря 2016 19:25

    Логично!

  • Азиз Куватбеков 29 декабря 2016 19:27

    Классно

  • Angelina Pamurzina 29 декабря 2016 19:40

    СПАСИБО ОГРОМНОЕ НАШЕМУ ПРИЗЕДЕНТУ ЗА ТАКОЙ ПОДАРОК

  • Лилия Гайворонская 29 декабря 2016 19:51

    УРА!!! Спасибо за эффективный диалог с народом!

  • Alexander Krjukow 29 декабря 2016 19:58

    Урррааа! Спасибо нашему президенту! Всех с наступающим!

  • Ola-la Glasyrina 29 декабря 2016 20:02

    Вот это подарок!!!спасибо огромное!

  • Farkhod Ibragimov 29 декабря 2016 20:14

    zor bopti


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