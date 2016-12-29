2 января будет выходным днем

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 29 декабря подписал распоряжение об объявлении 2 января 2017 года выходным днем, сообщило УзА.

«Принимая во внимание многочисленные обращения граждан и общественных организаций республики, в целях создания благоприятных условий для отдыха и в связи с празднованием Нового — 2017 года объявить 2 января 2017 года, понедельник — выходным днем», — говорится в распоряжении.

Текст: «Газета.uz» 15 093