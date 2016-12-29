2 января будет выходным днем

Фото: Юрий Корсунцев / «Газета.uz»
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 29 декабря подписал распоряжение об объявлении 2 января 2017 года выходным днем, сообщило УзА.
«Принимая во внимание многочисленные обращения граждан и общественных организаций республики, в целях создания благоприятных условий для отдыха и в связи с празднованием Нового — 2017 года объявить 2 января 2017 года, понедельник — выходным днем», — говорится в распоряжении.
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Комментарии
Логично!
Классно
СПАСИБО ОГРОМНОЕ НАШЕМУ ПРИЗЕДЕНТУ ЗА ТАКОЙ ПОДАРОК
УРА!!! Спасибо за эффективный диалог с народом!
Урррааа! Спасибо нашему президенту! Всех с наступающим!
Вот это подарок!!!спасибо огромное!
zor bopti