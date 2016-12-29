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29 декабря, Четверг Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Заседание Пленума Верховного суда.

Фото: Пресс-служба Верховного суда

Новые постановления Верховного суда восполнят правовые пробелы

В судах Узбекистана улучшится работа по возмещению имущественного вреда, исполнению решений по уголовным делам и рассмотрению ходатайств о досрочном освобождении.

Сегодня, 14:56   Политика  

27 декабря на заседании Пленума Верховного суда Узбекистана приняты проекты постановлений по улучшению правоприменительной практики, сообщило УзА. Среди них — «О судебной практике по применению законодательства о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением», «О практике применения законодательства об исполнении постановлений судов по уголовным делам» и «О судебной практике по досрочному освобождению от отбывания наказания и замене наказания более мягким».

Проект постановления «О судебной практике по применению законодательства о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением» дает соответствующие разъяснения органам дознания, следствия и судам по точному и неукоснительному соблюдению законодательства об основаниях и порядке возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением.

В проекте постановления «О практике применения законодательства об исполнении постановлений судов по уголовным делам» разъясняется, что суд при возникшей необходимости вправе устранить всякого рода сомнения и неясности, допущенные при вынесении приговора, которые не затрагивают существо приговора и не влекут ухудшения положения осужденного.

В процессе исполнения вступивших в законную силу судебных решений возникают некоторые обстоятельства, которые решаются только в судебном заседании. Например, к ним относятся отсрочка исполнения приговора для некоторых категорий лиц, освобождение от отбывания наказания по болезни, отмена условного осуждения, изменение условий содержания лиц, осужденных к лишению свободы, замена штрафа, исправительных работ, ограничения свободы другими мерами наказания и другие. В постановлении даны разъяснения относительно порядка и сроков рассмотрения материалов по указанным вопросам.

До сегодняшнего дня в судебной системе отсутствовал какой-либо нормативно-правовой документ, упорядочивающий ходатайства, связанные с досрочным освобождением от отбывания наказания и заменой наказания более мягким, поэтому при рассмотрении дел данной категории перед судьями возникали определенные проблемы. Принятие постановления «О судебной практике по досрочному освобождению от отбывания наказания и замене наказания более мягким» восполняет правовые пробелы и создает возможность практического разрешения возникающих в связи с этим вопросов.

Текст: «Газета.uz»      1 182
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