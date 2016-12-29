Новые постановления Верховного суда восполнят правовые пробелы

27 декабря на заседании Пленума Верховного суда Узбекистана приняты проекты постановлений по улучшению правоприменительной практики, сообщило УзА. Среди них — «О судебной практике по применению законодательства о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением», «О практике применения законодательства об исполнении постановлений судов по уголовным делам» и «О судебной практике по досрочному освобождению от отбывания наказания и замене наказания более мягким».

Проект постановления «О судебной практике по применению законодательства о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением» дает соответствующие разъяснения органам дознания, следствия и судам по точному и неукоснительному соблюдению законодательства об основаниях и порядке возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением.

В проекте постановления «О практике применения законодательства об исполнении постановлений судов по уголовным делам» разъясняется, что суд при возникшей необходимости вправе устранить всякого рода сомнения и неясности, допущенные при вынесении приговора, которые не затрагивают существо приговора и не влекут ухудшения положения осужденного.

В процессе исполнения вступивших в законную силу судебных решений возникают некоторые обстоятельства, которые решаются только в судебном заседании. Например, к ним относятся отсрочка исполнения приговора для некоторых категорий лиц, освобождение от отбывания наказания по болезни, отмена условного осуждения, изменение условий содержания лиц, осужденных к лишению свободы, замена штрафа, исправительных работ, ограничения свободы другими мерами наказания и другие. В постановлении даны разъяснения относительно порядка и сроков рассмотрения материалов по указанным вопросам.

До сегодняшнего дня в судебной системе отсутствовал какой-либо нормативно-правовой документ, упорядочивающий ходатайства, связанные с досрочным освобождением от отбывания наказания и заменой наказания более мягким, поэтому при рассмотрении дел данной категории перед судьями возникали определенные проблемы. Принятие постановления «О судебной практике по досрочному освобождению от отбывания наказания и замене наказания более мягким» восполняет правовые пробелы и создает возможность практического разрешения возникающих в связи с этим вопросов.

Текст: «Газета.uz» 1 182