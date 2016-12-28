Financial Times включила Узбекистан в список «горячих» направлений для туризма

Влиятельная газета Financial Times составила список самых «горячих» туристических направлений на 2017 год, в который попал и Узбекистан. В топ-9 направлений, рекомендуемых компаниями-лидерами мировой туриндустрии, также вошли Непал, Кения, Финляндия, Андаманские острова, Великобритания, Мадагаскар, Камбоджа и Новая Зеландия.

«Мы все чаще видим, что наши клиенты — поколение беби-бумеров (люди, рожденные в 1943—1963 годах — ред.) — предпочитают приключенческий туризм и выбирают более долгие путешествия в уникальные места, и на данный момент самым горячим направлением являются страны Шелкового пути « , — заявил представитель туроператора Wild Frontiers Джонни Билби.

На рост привлекательности Узбекистана в частности, по его словам, повлияли появившиеся в последнее время книги и телевизионные программы о Шелковом пути, в том числе на каналах BBC и Discovery.

Узбекистан идеально подойдет для туристов, которые не могут позволить себе длительные путешествия по всему маршруту Шелкового пути. Здесь сконцентрированы характерные для этого маршрута памятники, включая мечети, мавзолеи и минареты древних торговых городов Хива, Бухара и Самарканд, отмечает издание.



До недавних пор поток туристов в Узбекистан сдерживали такие ограничения, как сложности получения визы или неожиданное закрытие границы во время национальных праздников. Однако в последние месяцы видны признаки того, что страна начала открываться, пишет газета. Один из них — недавний указ Президента Шавката Мирзиёева об ускоренном развитии туристической отрасли, согласно которому с 1 апреля отменяется визовый режим для граждан 15 стран, въезжающих в Узбекистан в целях туризма, и туристов, достигших возраста 55 лет, из 12 стран.

Текст: «Газета.uz» 2 047