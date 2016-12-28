На доме, где жил Эркин Вахидов, открыта мемориальная доска

В Ташкенте на доме, где жил Герой Узбекистана, народный поэт Эркин Вахидов, установлена мемориальная доска, сообщается на сайте Академии художеств. Она была изготовлена скульптором Азаматом Хатамовым.

На мероприятие, состоявшееся в день 80-летия со дня рождения поэта, собрались деятели культуры и искусства, родные и близкие семьи Вахидова, студенты и преподаватели вузов, любители литературы и поэзии.

После церемонии открытия мемориальной доски они посетили могилу поэта на кладбище Чигачай. Вечером в Узбекском национальном академическом драматическом театре состоялся поэтический вечер, посвященный памяти Эркина Вахидова.

Эркин Вахидов скончался после тяжелой болезни в конце мая. В начале декабря было принято постановление Президента о широком праздновании юбилея поэта и увековечении его памяти.

Текст: «Газета.uz» 784