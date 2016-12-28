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Фото: fb.com/khadamotimatbuot

Узбекистан и Таджикистан обсудили торгово-экономическое сотрудничество

Взаимодействие Узбекистана и Таджикистана в сферах экономики, транспорта и промышленности обсудили в Душанбе.

Сегодня, 17:36   Политика  

27−28 декабря в Душанбе состоялось 4-е заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Узбекистаном и Таджикистаном, сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

Узбекская делегация была принята Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, который передал послание Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву с приглашением посетить соседнюю страну с официальным визитом в удобное для него время.

Заседание межправительственной комиссии прошло под председательством заместителя премьер-министра Узбекистана Рустама Азимова и первого заместителя премьер-министра Таджикистана Давлатали Саида.

Заседание комиссии прошло в конструктивном ключе, в духе взаимного уважения и взаимопонимания, говорится в сообщении МИДа. В рамках заседания был рассмотрен широкий круг актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе основные параметры взаимодействия в сферах экономики и торговли, транспорта, промышленности, культуры, образования, спорта и здравоохранения.

Были обсуждены основные принципы и подходы к решению вопросов, связанных с наращиванием торгово-экономического оборота.

Стороны пришли к согласию и наметили ориентиры относительно решения этих и других вопросов.

Достигнута договоренность о проведении очередного заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Узбекистаном и Таджикистаном в Ташкенте в 2017 году.

Текст: «Газета.uz»      2 297
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