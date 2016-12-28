Обзор мировых новостей

Власти Аргентины возбудили очередное дело против экс-президента Киршнер

Власти Аргентины возбудили против экс-президента страны Кристины Фернандес де Киршнер очередное дело, обвинив в преступном сговоре и мошенничестве. Новые обвинения связаны с деятельностью компании Austral Construcciones при проведении дорожных работ по заказу государства. В рамках расследования на имущество Киршнер наложен арест в размере 10 млрд песо (648 млн долларов), говорится в заявлении федерального судьи. // РИА Новости

Скончалась исполнительница роли принцессы Леи

Голливудская актриса Керри Фишер, известная по роли принцессы Леи в киноэпопее «Звездные войны», скончалась на 61-м году жизни. У актрисы случился сердечный приступ во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес. Ее доставили в больницу в критическом состоянии, как только самолет приземлился. На счету Фишер — участие более чем в 30 фильмах. Ее последней ролью стала вновь принцесса Лея. Фильм «Звездные войны. Эпизод VIII» выйдет в мировой прокат в 2017 году. // РИА Новости

На Кубе запретили называть именем Кастро улицы и возводить ему памятники

Национальная ассамблея народной власти (парламент) Кубы единогласно приняла закон, запрещающий называть именем лидера кубинской революции Фиделя Кастро площади и улицы страны, воздвигать ему памятники, а также использовать его имя для коммерческой деятельности. При этом закон не ограничивает использование образа команданте в литературных произведениях. Как отмечается в преамбуле документа, закон соответствует воле самого Фиделя Кастро. Именем Кастро в будущем может быть названа лишь какая-либо организация, которая будет заниматься изучением его наследия. // РИА Новости

Китай запустил высокочувствительные спутники зондирования Земли

Китай в среду запустил с космодрома Тайюань в провинции Шаньси два высокочувствительных спутника дистанционного зондирования Земли «Гаоцзин-1» при помощи ракеты-носителя «Великий поход-2D», сообщает Синьхуа. Ожидается, что спутники будут передавать изображения с разрешением 0,5 м для коммерческих целей. // РИА Новости

Суды в Кыргызстане освобождают от наказания большинство обвиняемых в коррупции

Суды в Кыргызстане освобождают от наказания большинство чиновников, задержанных по подозрению в коррупции, свидетельствуют данные анализа карательной практики по уголовным делам, проведенного Генеральной прокуратурой. «Несмотря на предпринимаемые правоохранительными органами меры по выявлению коррупционных преступлений и привлечению должностных лиц к уголовной ответственности, судебные органы избирают в основном виды наказания, не связанные с лишением свободы, а большая часть виновных лиц вообще освобождаются от наказаний», — сообщила пресс-служба ведомства. По данным Генпрокуратуры, самым распространенным способом освобождения коррупционеров от наказания «является необоснованная судебная волокита, в результате которой истекают сроки давности и виновные остаются безнаказанными». // РИА Новости

Текст: «Газета.uz» 712