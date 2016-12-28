Народные приемные Президента откроют в каждом городе и районе

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 28 декабря подписал указ «О мерах по коренному совершенствованию системы работы с обращениями физических и юридических лиц». Документ распространило УзА.

В указе отмечается, что Виртуальная приемная премьер-министра, открытая в конце сентября, стала эффективным механизмом взаимодействия органов государственной власти и управления, органов хозяйственного управления, хокимиятов всех уровней с гражданами, позволяющим решать самые насущные проблемы населения.

Анализ обращений показал, что их наибольшее количество поступает по вопросам преград и препон на пути развития субъектов предпринимательства, противоречащих законодательству ведомственных решений, трудоустройства, здравоохранения, доступа к банковскому кредитованию, качества жилищно-коммунальных и дорожно-транспортных услуг, деятельности органов государственной власти на местах, судебных, правоохранительных и контролирующих органов.

В то же время, говорится в указе, деятельность виртуальной приемной выявила «ряд системных недостатков в организации работы государственных органов с обращениями, связанных с нарушениями порядка и сроков их рассмотрения, проявлениями формализма, бюрократизма и волокиты».

В связи с провозглашением 2017 года Годом диалога с народом и интересов человека, принимая во внимание положительные отзывы населения о работе виртуальной приемной, в целях практического утверждения в деятельности государственных органов всех уровней принципа «Не народ должен служить государственным органам, а государственные органы должны служить народу», а также внедрения качественно новой системы работы с обращениями физических и юридических лиц указом предусмотрено создание на базе Приемной граждан Управления делами аппарата Президента Народной приемной Президента, а также Виртуальной приемной Президента. Народные приемные Президента будут действовать в Республике Каракалпакстан, областях и Ташкенте, а также в каждом районе и городе (кроме городов районного подчинения).

Основными задачами Народных приемных и Виртуальной приемной определены:

организацию прямого диалога с населением, обеспечение функционирования качественно новой и эффективной системы работы с обращениями физических и юридических лиц, направленной на полноценную защиту их прав, свобод и законных интересов;

создание условий для безусловной реализации конституционных прав граждан на обращение к Президенту, в Олий Мажлис, аппарат Президента, правительство, органы государственного управления, судебные, правоохранительные и контролирующие органы, органы государственной власти на местах, иные государственные организации и органы хозяйственного управления;

организацию полного, объективного и своевременного рассмотрения обращений, поступивших в Народные приемные и Виртуальную приемную, в строгом соответствии с законом «Об обращениях физических и юридических лиц»;

осуществление системного мониторинга и контроля за рассмотрением обращений, поступивших в Народные приемные и Виртуальную приемную и направленных по принадлежности в государственные органы и органы хозяйственного управления;

проведение приема физических лиц и представителей юридических лиц с участием должностных лиц государственных органов и органов хозяйственного управления, в том числе посредством видеоконференцсвязи;

широкое использование современных информационно-коммуникационных технологий в работе с обращениями путем внедрения и ведения единой электронной информационной системы по вводу, обобщению, систематизации и контролю за рассмотрением обращений, поступающих в Народные приемные и Виртуальную приемную.

Согласно указу, в структуре Аппарата Президента образована Служба по контролю и координации работы с обращениями физических и юридических лиц. На нее возложены следующие задачи:

разработка предложений по совершенствованию правоприменительной практики и действующего законодательства, направленных на устранение причин и условий системных нарушений, выявленных при рассмотрении обращений;

обеспечение эффективной организации и координации работы, а также нормативно-методического и информационно-аналитического сопровождения деятельности Народных приемных и Виртуальной приемной;

контроль и координация деятельности государственных органов и органов хозяйственного управления по работе с обращениями, в том числе путем организации выездов на места и оперативного принятия соответствующих мер по поступающим обращениям;

осуществление системного мониторинга и контроля за приемом, обработкой, рассмотрением и принятием решений по обращениям, поступившим в Народные приемные и Виртуальную приемную, а также направленным по принадлежности в государственные органы и органы хозяйственного управления;

выработка мер по предупреждению и профилактике правонарушений в данной сфере, обеспечение неотвратимости ответственности виновных лиц;

проведение постоянного анализа по выявлению причин и условий системных нарушений, послуживших основанием для обращений;

выработка и реализация мер по совершенствованию работы с обращениями, расширению открытого диалога с гражданами, укреплению доверия населения к государственным органам и органам хозяйственного управления;

формирование, укомплектование и укрепление кадрового состава Народных приемных высококвалифицированными специалистами, обладающими необходимыми знаниями, организаторскими и аналитическими способностями, а также морально-нравственными и психологическими качествами для непосредственной работы с населением;

регулярное внесение информации Президенту о состоянии работы государственных органов и органов хозяйственного управления с обращениями;

организация систематического освещения результатов работы с обращениями в средствах массовой информации.

Работники Народных приемных всех уровней будут считаться работниками аппарата Президента. Организационное, финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности Народных приемных осуществляется Советом Министров Каракалпакстана, хокимиятами областей, Ташкента, районов и городов.

Указом руководителям и должностным лицам государственных органов, органов хозяйственного управления и хокимам всех уровней поручено:

систематически проводить выездные приемы физических лиц и представителей юридических лиц, в том числе организуемые Народными приемными;

ежемесячно представлять в вышеуказанную службу персональный отчет о работе с обращениями, в том числе направленными для рассмотрения Народными приемными и Виртуальной приемной.

Руководители и должностные лица государственных органов и органов хозяйственного управления строго предупреждены «об ответственности, вплоть до уголовной, за нарушение требований и норм законодательства об обращениях».

Премьер-министру страны Абдулле Арипову поручено в месячный срок обеспечить решение всех организационных, финансовых и материально-технических вопросов для эффективной организации деятельности Народных приемных и Виртуальной приемной. Контроль за исполнением указа возложен на премьер-министра и генерального прокурора Ихтиёра Абдуллаева.

Текст: «Газета.uz» 4 521