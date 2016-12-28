Восемь руководителей наказаны за принуждение к сбору хлопка

По результатам хлопкоуборочной компании текущего года (с 19 сентября по 31 октября) за принуждение сотрудников и детей, не достигших 18 лет, к сбору хлопка к административной ответственности были привлечены 3 директора средних школ, 2 директора профессиональных колледжей, 2 руководителя фермерских хозяйств и 1 главврач поликлиники. Общая сумма наложенных штрафов составила 4,7 млн сумов, сообщила информационная служба Министерства труда.

По 30 жалобам, поступившим через горячую линию Государственной правовой инспекции труда министерства, были проведены расследования на предмет трудовых правонарушений, из них по 10 обращениям приняты меры, по 7 обращениям с виновными проведены разъяснительные работы, по 13 обращениям факты правонарушений подтверждены не были.

Государственной правовой инспекцией труда также осуществлялся контроль за соблюдением трудового законодательства по недопущению детского и принудительного труда. По итогам этой работы были выявлены 14 правонарушений, в том числе 5 фактов несвоевременной оплаты труда и 9 фактов необеспечения условий найма и труда. По этим фактам 2 руководителям поликлиники, 1 директору профессионального колледжа, 1 руководителю фермерского хозяйства, 1 руководителю махалли и 1 директору предприятия были даны предписания о недопущении принудительного и детского труда.

Для повышения осведомленности населения во всех районах и городах Узбекистана было установлено более 500 баннеров и растяжек о свободном найме (публичная оферта) сборщиков на хлопкоуборочные работы. В общественных местах было установлено 386 баннеров, в учреждениях здравоохранения, народного и среднего специального образования, также на предприятиях и в организациях размещено 44,5 тысячи плакатов о недопущении детского и принудительного труда, с указанием «телефонов доверия» Министерства труда и Совета Федерации профсоюзов. Среди работодателей и фермеров было распространено 100 тысяч флаеров об административной ответственности за принуждение к труду и использование детского труда.

В текущем года по рекомендации Международной организации труда национальный мониторинг по недопущению принудительного и детского труда в Узбекистане, особенно на сельскохозяйственных работах, проводился исключительно независимыми общественными организациями.

Текст: «Газета.uz» 6 292