Победитель Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро Хасанбой Дусматов признан лучшим спортсменом года в Узбекистане. Министерство по делам культуры и спорта наградило представителей культуры и спорта в столичном ресторане «Саёхат».

Член национальной сборной по боксу Хасанбой Дусматов, победивший в номинации «Лучший спортсмен года», сообщил «Газете.uz», что ему вручили специальный диплом и денежное вознаграждение в размере 10 тысяч долларов США.

«Многие могли подумать, что после такого успешного года в моей карьере я потерял мотивацию двигаться дальше. Мне всего 23, я продолжу прогрессировать и надеюсь выиграть еще больше медалей для своей страны. В первую очередь, это медали чемпионата мира и Азиатских игр. Могу с уверенностью сказать, что впереди нас ждут еще более крупные победы и достижения», — сказал Хасанбой Дусматов.

«Самым активным спортсменом» был назван чемпион мира по версии AIBA Pro Boxing Хуршид Таджибаев. Президент Национального олимпийского комитета Мираброр Усманов получил премию в номинации «За большой вклад в развитие сферы спорта».

Фото: mcs.uz.

«За вклад в развитие сферы спорта» были награждены директор Республиканской высшей школы спортивного мастерства (РШВСМ) по сложно-техническим и зимним видам спорта Атхам Юнусов, директор РШВСМ по спортивным играм Искандар Джураев, заместитель председателя Национальной паралимпийской ассоциации Умид Ахмаджонов, генеральный секретарь НОК Ойбек Касымов, заместитель РШВСМ по спортивным единоборствам Акрамжон Низомитдинов и инструктор-методист РШВСМ по спортивным единоборствам Амир Садуллаев.

Текст: «Газета.uz» 1 872