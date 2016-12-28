Хасанбой Дусматов.
Фото: «Газета.uz»
Победитель Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро Хасанбой Дусматов признан лучшим спортсменом года в Узбекистане. Министерство по делам культуры и спорта наградило представителей культуры и спорта в столичном ресторане «Саёхат».
Член национальной сборной по боксу Хасанбой Дусматов, победивший в номинации «Лучший спортсмен года», сообщил «Газете.uz», что ему вручили специальный диплом и денежное вознаграждение в размере 10 тысяч долларов США.
«Многие могли подумать, что после такого успешного года в моей карьере я потерял мотивацию двигаться дальше. Мне всего 23, я продолжу прогрессировать и надеюсь выиграть еще больше медалей для своей страны. В первую очередь, это медали чемпионата мира и Азиатских игр. Могу с уверенностью сказать, что впереди нас ждут еще более крупные победы и достижения», — сказал Хасанбой Дусматов.
«Самым активным спортсменом» был назван чемпион мира по версии AIBA Pro Boxing Хуршид Таджибаев. Президент Национального олимпийского комитета Мираброр Усманов получил премию в номинации «За большой вклад в развитие сферы спорта».
Фото: mcs.uz.
«За вклад в развитие сферы спорта» были награждены директор Республиканской высшей школы спортивного мастерства (РШВСМ) по сложно-техническим и зимним видам спорта
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