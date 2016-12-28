Новогодние подарки в Autograph Art Gallery

В предновогодней суете главное — не забыть купить подарки самым близким. Всегда хочется приобрести что-то оригинальное и непременно очень полезное. К примеру, в галерее искусств Autograph Art Gallery представлены многие предметы современного искусства Узбекистана в традиционном стиле, которые могут стать незабываемым подарком для ценителей.

Эксклюзивная одежда от ведущих дизайнеров Узбекистана, керамическая посуда, расписанная в национальном стиле или оригинальная картина современного автора — ни один из этих подарков не останется без внимания, как среди местных жителей, так и зарубежных гостей.

В Autograph Art Gallery представлен широчайший ассортимент эксклюзивных экспонатов современного искусства, красивейших предметов быта, оригинальных украшений и сувениров. Любители национальной красоты точно не останутся равнодушными. Ведь это не просто подарок, а настоящее искусство. И теперь искусство дарить подарки доступно каждому.

Добро пожаловать в Autograph Art Gallery. И можно больше не ломать голову, гадая что бы такого подарить и произвести незабываемое впечатление на коллегу, лучшего друга или члена семьи.

Режим работы: каждый день с 9:00 до 22:00.

Адрес: Мирабадский р-н, ул. Ататюрк, дом 1. Ориентир: Русский драматический театр.

Веб-сайт:galleryart.uz.

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Подробная информация — по номеру: (+99871) 203−00−33.

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