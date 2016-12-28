Абдулазиз Камилов принял вновь назначенного посла Турции

Фото: Шахриёр Тургунбоев / МИД
28 декабря министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял вновь назначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Турции Ахмета Башара Шена, сообщила пресс-служба МИДа.
Министр принял копию верительных грамот посла.
В ходе состоявшейся беседы отмечалось, что в настоящее время между Узбекистаном и Турцией сложились конструктивные и открытые отношения, которые позволяют развивать сотрудничество на традиционно дружеской и партнерской основе в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других сферах.
Об этом свидетельствуют успешные итоги узбекско-турецкой встречи на высшем уровне 17−18 ноября в Самарканде. В данном контексте были обсуждены конкретные вопросы реализации достигнутых договоренностей.
На встрече также состоялся обмен мнениями относительно сроков и содержания предстоящих двусторонних контактов, в том числе межмидовских политконсультаций.
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