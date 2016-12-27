Murad Buildings построит четыре новых жилых комплекса в 2017 году

2016 год стал очень плодотворным и насыщенным для Murad Buildings, одной из ведущих девелоперских компаний столицы. Около трех сотен семей уже счастливо проживают в уютных квартирах жилых комплексов «Кукча Кургони», Gulsaroy, «Амир Темур» и Green City.

Жильцы не только покупают квартиры, но и сразу переезжают в них, создавая уют и поистине строя свое счастье. Открытый ровно год назад жилой комплекс «Кукча Кургони», например, заселен на 94%. Жилой комплекс Gulsaroy открылся в апреле и уже 89% квартир распродано. За два месяца после открытия ЖК «Амир Темур» уже 97% квартир нашли своих обладателей. ЖК Green City за 15 дней после открытия продан на 40%. Более того, многие ценители качества и комфорта уже бронируют квартиры в строящихся жилых комплексах Murad Buildings.

В 2017 году компания планирует украсить город сразу несколькими жилыми комплексами премиум-класса. В частности, полным ходом идет строительство ЖК Mufarrah — «Восхитительный» (Юнусабад, Ц-4) и Felicita — «Счастье» (Яккасарайский район, ул. Абдулы Кахара). Стартовала работа над проектами жилых комплексов «Дустлар» — «Друзья» и Moderno.

Все эти проекты, по словам руководителя девелоперской компании Murad Buildings Мурада Назарова, состоялись благодаря постоянной поддержке, доверию и новым идеям будущих жителей и лояльных клиентов компании.

«Мы хотим поблагодарить всех наших клиентов и друзей за их выбор, доверие и постоянное общение. Успех компании во многом обусловлен именно благодаря им. Мы прислушиваемся к пожеланиям наших клиентов уже на этапе строительства. Четко соблюдаем требования качества и не экономим на результате. Очень важно, чтобы те, кто мечтает жить в домах Murad Buildings, вместе с нами строили счастье», — рассказал Мурад Назаров.

По словам застройщиков, сдавать проекты в столь короткие сроки им позволяют специалисты, новейшие технологии и высокотехнологичные, качественные строительные материалы. Именно поэтому компания буквально «проживает» каждый дом от этапа закладывания фундамента до вручения ключей будущим жильцам. В каждой квартире, как отмечают уже заселившиеся семьи, чувствуется душа и тепло, с которым строился дом.

Продумано все до мелочей: обустроены детские площадки, разработан индивидуальный дизайн фасада и квартир «под ключ», система охраняемого паркинга, подключена многоуровневая подсветка. В целом, сделано все возможное для комфорта будущих жителей.

Каждый новый проект имеет свои особенности и становится еще более совершенным, благодаря накопленному опыту и новым идеям.

Компания шагает в ногу со временем и поэтому старается привнести внешним видом своих зданий настоящую «изюминку» в панораму Ташкента. Будь то уютные сочетания кирпичных оттенков, или мансардные дома в классическом итальянском стиле, а может — ярко зеленые и бордовые цветовые решения, с которыми не боятся экспериментировать архитекторы.

И в новом году компания желает всем читателям исполнения заветных желаний. Пользуясь возможностью, Murad Buildings поздравляет всех с наступающим волшебным Новым годом и выражает огромную благодарность каждому, кто был рядом в 2016 году.

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