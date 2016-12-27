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27 декабря, Вторник Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Imzo дарит покупателям подарки под Новый год

Imzo объявляет праздничную акцию с гарантированными призами и возможностью выиграть автомобиль Chevrolet Cobalt.

Сегодня, 10:00   Общество     на правах рекламы

С 10 декабря 2016 года во всех официальных шоу-румах стартовала праздничная акция «Снегопад подарков от Imzo». Каждый участник имеет полное право получить целых три подарка, совершив покупку в любом из официальных шоу-румов Ташкента. Чтобы стать участником новогодней акции, нужно прийти в шоу-рум и сделать заказ любой продукции Imzo.

При этом каждый покупатель получает:

  • Гарантированный фирменный подарок.
  • Билет на большую новогоднюю лотерею и шанс выиграть главный приз — автомобиль Chevrolet Cobalt.
  • Особенный подарок для самых маленьких посетителей.

Условия акции:

Участник совершает покупку в любом официальном шоу-руме Imzo, заполняет купон согласно правилам, помещает его в лототрон на месте проведения акции, и после розыгрыша подарков победителю вручается выигрыш.

Для участия в акции не требуется дополнительная плата, и не взимается дополнительная сумма от стоимости товаров. При возникновении подобных ситуаций покупателям необходимо срочно обратиться организатору.

Участники акции:

  1. В акции могут участвовать физические лица, достигшие возраста 18 лет, являющиеся гражданами и постоянно проживающие в Республике Узбекистан, осуществившие покупку продукции Imzo вне зависимости от формы оплаты.
  2. Лица, не имеющие гражданства, иностранные граждане, юридические лица, нерезиденты, лица, имеющие два гражданства, делегаты юридических лиц, организаторы, заказчики и их сотрудники, лица, осуществившие закупки на корпоративные пластиковые карты не могут стать участниками акции, и их купоны не принимают участие в ней.


Сроки проведения акции:

  1. Акция проводится с 10 декабря 2016 года по 10 января 2017 года. Сроки акции могут быть продлены на 30 (тридцать) дней по усмотрению заказчика или организатора.
  2. Победители акции будут объявлены в середине января (за исключением случая продления срока действия акции) в официальном шоу-руме Imzо Навои по адресу: г. Ташкент, ул. Навои, 2. Ориентир: бывш. «Навоийская ярмарка».
    В случаях продления срока акции, вручение призов могут отложить на 30 (тридцать) дней.
  3. При продлении срока акции участники будут предварительно оповещены организаторами на сайтах.

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