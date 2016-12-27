Подарки Президента отправлены в регионы

Для детей домов «Мехрибонлик» и «Мурувват» всей страны и воспитанников «SOS-Детские деревни», оставшихся без попечения родителей, подготовлено 11 тысяч подарков Президента Узбекистана. Об этом сообщила пресс-служба Министерства народного образования.

Каждый набор подарков состоит из 12 наименований учебных принадлежностей и 15 наименований сладостей. Подарки доставляются в Ташкентскую, Сырдарьинскую и Джизакскую области на автотранспорте, в Республику Каракалпакстан и другие области — на самолетах «Узбекистон хаво йуллари» с 25 по 28 декабря.

Подарки будут вручены детям в торжественной обстановке на «Президентской елке». Эти торжества пройдут с 29 декабря по всему Узбекистану.

Текст: «Газета.uz» 1 189