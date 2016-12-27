Рустам Азимов встретился с Эмомали Рахмоном

Заместителя премьер-министра Узбекистана Рустама Азимова во вторник в Душанбе принял Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, сообщил сайт главы Таджикистана. Вице-премьер Узбекистана прибыл в соседнюю страну для участия в заседании Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Стороны обменялись мнениями по состоянию и перспективам развития двустороннего сотрудничества в сферах экономики, торговли, транспорта и коммуникации, воды, энергетики, культуры, защиты границы, а также высказали «конструктивные предложения по устранению препятствий на пути развития сотрудничества в этих сферах».

На встрече также состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с военно-политической ситуацией в регионе и мире, усилением борьбы против терроризма, экстремизма, незаконного оборота наркотических средств и других транснациональных преступлений.

Эмомали Рахмон назвал визит правительственной делегации Узбекистана в Таджикистан важным шагом на пути дальнейшего развития и углубления межгосударственных связей.

«Таджикистан положительно оценивает инициативу узбекской стороны о восстановлении авиасообщения между двумя странами, — отметил Эмомали Рахмон, — Наша страна поддерживает дальнейшее улучшение отношений в вопросах восстановления участков железной дороги, снижения тарифов на железнодорожные грузоперевозки, повторного налаживания импорта и экспорта электроэнергии, расширения сотрудничества в сельскохозяйственной сфере, отмены и упрощения визовой системы и решения пограничных вопросов».

Текст: «Газета.uz» 1 909