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Фото: fb.com/khadamotimatbuot

Рустам Азимов встретился с Эмомали Рахмоном

Президент Таджикистана назвал визит делегации Узбекистана важным шагом на пути углубления межгосударственных связей.

Сегодня, 20:28   Политика  

Заместителя премьер-министра Узбекистана Рустама Азимова во вторник в Душанбе принял Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, сообщил сайт главы Таджикистана. Вице-премьер Узбекистана прибыл в соседнюю страну для участия в заседании Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Стороны обменялись мнениями по состоянию и перспективам развития двустороннего сотрудничества в сферах экономики, торговли, транспорта и коммуникации, воды, энергетики, культуры, защиты границы, а также высказали «конструктивные предложения по устранению препятствий на пути развития сотрудничества в этих сферах».

На встрече также состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с военно-политической ситуацией в регионе и мире, усилением борьбы против терроризма, экстремизма, незаконного оборота наркотических средств и других транснациональных преступлений.

Эмомали Рахмон назвал визит правительственной делегации Узбекистана в Таджикистан важным шагом на пути дальнейшего развития и углубления межгосударственных связей.

«Таджикистан положительно оценивает инициативу узбекской стороны о восстановлении авиасообщения между двумя странами, — отметил Эмомали Рахмон, — Наша страна поддерживает дальнейшее улучшение отношений в вопросах восстановления участков железной дороги, снижения тарифов на железнодорожные грузоперевозки, повторного налаживания импорта и экспорта электроэнергии, расширения сотрудничества в сельскохозяйственной сфере, отмены и упрощения визовой системы и решения пограничных вопросов».

Текст: «Газета.uz»      1 909
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