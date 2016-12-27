Обзор мировых новостей

Премьер-министр Японии почтил память жертв Пёрл-Харбор

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ вместе с президентом США Бараком Обамой посетил Пёрл-Харбор и принял участие в траурной церемонии в память о жертвах японского удара по этой военно-морской базе США 75 лет назад. «Я намерен из Пёрл-Харбора направить сигнал, устремленный в будущее, — нельзя повторять трагедию войны» — подчеркнул Синдзо Абэ перед началом визита. Посещение премьер-министром Японии Перл-Харбора — ответный визит, призванный окончательно примирить две страны, бывшие противниками во Второй мировой войне. В мае Барак Обама стал первым американским президентом, посетившим Хиросиму. Там Обама осудил ужасы войны, но не стал приносить извинения за ядерные бомбардировки. США считают, что он были обусловлены логикой войны и ускорили ее завершение. // Euronews

США сохранили мировое лидерство по продажам оружия в 2015 году

Фото: РИА Новости.

По итогам 2015 года США сохранили за собой первое место в мире в списке стран-экспортеров оружия, подписав контракты на поставки вооружений на общую сумму около 40 млрд долларов, говорится в докладе исследовательской службы Конгресса. Ближайший конкурент США на рынке вооружений — Франция, продавшая оружие на сумму порядка 15 млрд долларов. Крупнейшими покупателями американского оружия стали Катар (17 млрд), Египет (12 млрд) и Саудовская Аравия (8 млрд). Несмотря на напряженность в мире и террористическую угрозу, объемы торговли оружием по всему миру сократились с 89 млрд в 2014 году до 80 млрд в 2015-м. При этом Франции и США удалось увеличить продажу вооружений, а выручка этих стран увеличилась на 9 и 4 млрд соответственно. Доходы России в 2015 году от продажи оружия в целом остались на прежнем уровне, наблюдается незначительное снижение с 11,2 млрд до 11,1 млрд долларов. Выручка Китая составила 6 млрд. // The New York Times

Француз установил новый мировой рекорд в кругосветном плавании

Фото: edition.cnn.com.

Французский мореплаватель Тома Ковиль установил новый мировой рекорд, совершив одиночное кругосветное путешествие за 49 дней 3 часа и 7 минут. 48-летний французский шкипер побил достижение своего соотечественника Франсиса Жуайона, который в 2008 году обошел мир за 57 дней и 13 часов. Рекорд был установлен в рамках Vendée Globe (Ванде-Глоб) — единственного в мире кругосветного соревнования яхт-одиночек, которое проводится раз в четыре года. Свое путешествие Ковиль завершил 26 декабря, прибыв во французский порт Брест, где его уже ожидали тысячи поклонников. Кругосветная регата покорилась шкиперу из Бретани с пятой попытки. «Однако оно того стоило… Я наконец-то смогу поспать больше, чем четыре часа подряд», — заявил Ковиль на пресс-конференции по возвращении на твердую землю. // The Guardian

Чилийские ученые начали сканировать древнейших в мире мумий

Фото: phys.org.

Генетики из Национального музея естественной истории Чили приступили к расшифровке ДНК древних людей, чтобы найти потомков индейцев чинчорро среди современных жителей Южной Америки. Мумии были изготовлены более 7000 лет назад, то есть они на 2000 лет старше египетских. Индейцы чинчорро стали первыми, кто мумифицировал усопших. Теперь же исследователи с помощью новейших технологий проанализировали мумии 15 детей и младенцев. Исследования проводились с помощью томографа в клинике Лос-Кондес в чилийской столице Сантьяго. Каждая из мумий была «разрезана» на тысячи виртуальных слоев толщиной в миллиметр или даже меньше во время сканирования. Эти слои, как объясняют ученые, будут впоследствии объединены при помощи компьютера. Исследователи установили, что индейцы обладали сведениями об анатомии человека и использовали их при изготовлении мумий. В ходе этого процесса у усопшего извлекались внутренние органы, мозг и кожа, а затем тело покрывалось натуральной глиной. При этом, по утверждению ученых, мумификацией занималась семья усопшего. // Phys

Текст: «Газета.uz» 0