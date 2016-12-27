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27 декабря, Вторник Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Avtotest напоминает об акции «В новый год со старыми ценами»

При оплате обучения в автошколе Avtotest до 31 декабря все желающие смогут сэкономить 500 тысяч сумов.

Сегодня, 19:35   Общество     на правах рекламы

До завершения акции «В новый год со старыми ценами» от автошколы Avtotest осталась всего одна неделя.

Чтобы принять участие в акции, достаточно лишь заключить договор на обучение до 18:00 31 декабря. Так все желающие пройти обучение смогут оплатить курсы по текущей стоимости — 2,5 млн сумов в автошколе «Навои» и 2,3 млн сумов в автошколе «Интегро» — и избежать повышения цены, запланированного c 1 января. Avtotest напоминает, что с начала 2017 года стоимость обучения в автошколе «Навои» повысится до 3 млн сумов, в автошколе «Интегро» — до 2,8 млн сумов. Таким образом, благодаря акции можно сэкономить 500 тысяч сумов на обучении в одной из самых инновационных автошкол в Ташкенте.

Более подробную информацию можно получить по телефону: 120−60−00.

На правах рекламы. Услуги лицензированы.

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Комментарии

  • Бахром Арипов 27 декабря 2016 20:03

    Ну за чем павышать и па какой причины цены,что титради и ручки падаражали штоли.
    Автамабили дишевеют а цены на права зачем паднимать
    Вабше нада зделать так чтоб пашол заплатил для игзамин и здал и взял права и всё.
    Нектырый и так могуд вадить машину и знают правила дарожн движения.
    Памоюму всё пара снижать цены на все услуги и тавары и паднимать автаритет наш узбекский СУМ

  • Оксана Вертиенко 27 декабря 2016 20:35

    я например не понимаю,почему на Навои дороже ,чем в Интегро? Это же филиалы. Обучение же ничем не отличается. странная политика


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