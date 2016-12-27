Avtotest напоминает об акции «В новый год со старыми ценами»

До завершения акции «В новый год со старыми ценами» от автошколы Avtotest осталась всего одна неделя.

Чтобы принять участие в акции, достаточно лишь заключить договор на обучение до 18:00 31 декабря. Так все желающие пройти обучение смогут оплатить курсы по текущей стоимости — 2,5 млн сумов в автошколе «Навои» и 2,3 млн сумов в автошколе «Интегро» — и избежать повышения цены, запланированного c 1 января. Avtotest напоминает, что с начала 2017 года стоимость обучения в автошколе «Навои» повысится до 3 млн сумов, в автошколе «Интегро» — до 2,8 млн сумов. Таким образом, благодаря акции можно сэкономить 500 тысяч сумов на обучении в одной из самых инновационных автошкол в Ташкенте.

Более подробную информацию можно получить по телефону: 120−60−00.

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