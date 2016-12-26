Скончался певец Джордж Майкл

Фото: georgemichael.com
Легендарный британский поп-певец Джордж Майкл скончался в своем доме в графстве Оксфордшир (Англия) в возрасте 53 лет, сообщает The Guardian.
Джордж Майкл (настоящее имя Йоргос Кириакос Панайоту) пришел к славе в составе группы Wham!, одной из популярнейших песен которой была «Last Christmas». Затем последовала успешная соло-карьера с такими хитами, как «Careless Whisper», «Faith», «Outside» и другими.
Певец 11 раз признавался лучшим в Великобритании и за время своей почти 40-летней карьеры продал свыше 100 миллионов альбомов. Последний альбом «Symphonica» вышел в 2014 году. В следующем году Джордж Майкл планировал выпустить документальный фильм с рабочим названием «Freedom: George Michael».
Полиция сообщила, что смерть певца была неожиданной, но подозрительных обстоятельств нет. Менеджер исполнителя заявил, что причиной смерти стала остановка сердца.
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Комментарии
Да что за год такой, высокосный.
RIP George
Another great singer been lost
Очень жаль! Хороший был исполнитель.
Это огромный шок для меня. Я вырос на его песнях, у меня огромная коллекция его дисков, это очень печальная новость. А его Last Christmas пожалуй для многих это самая новогодняя песня. Пусть земля будет пухом.
Соболезнуем!
Талант. Таких мало.
RIP