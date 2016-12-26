EN РУ O`Z ЎЗ
26 декабря, Понедельник Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Фото: georgemichael.com

Скончался певец Джордж Майкл

Легендарный британский певец Джордж Майкл скончался в возрасте 53 лет.

Сегодня, 07:10   Мир  

Легендарный британский поп-певец Джордж Майкл скончался в своем доме в графстве Оксфордшир (Англия) в возрасте 53 лет, сообщает The Guardian.

Джордж Майкл (настоящее имя Йоргос Кириакос Панайоту) пришел к славе в составе группы Wham!, одной из популярнейших песен которой была «Last Christmas». Затем последовала успешная соло-карьера с такими хитами, как «Careless Whisper», «Faith», «Outside» и другими.

Певец 11 раз признавался лучшим в Великобритании и за время своей почти 40-летней карьеры продал свыше 100 миллионов альбомов. Последний альбом «Symphonica» вышел в 2014 году. В следующем году Джордж Майкл планировал выпустить документальный фильм с рабочим названием «Freedom: George Michael».

Полиция сообщила, что смерть певца была неожиданной, но подозрительных обстоятельств нет. Менеджер исполнителя заявил, что причиной смерти стала остановка сердца.

Текст: «Газета.uz»      9 292

Комментарии

  • Damir Gataullin 26 декабря 2016 07:43

    Да что за год такой, высокосный.

  • Azik Kamarovich 26 декабря 2016 08:04

    RIP George
    Another great singer been lost

  • Askar Abdusagatov 26 декабря 2016 08:52

    Очень жаль! Хороший был исполнитель.

  • Тимур UA/B 767-300 26 декабря 2016 09:03

    Это огромный шок для меня. Я вырос на его песнях, у меня огромная коллекция его дисков, это очень печальная новость. А его Last Christmas пожалуй для многих это самая новогодняя песня. Пусть земля будет пухом.

  • Славик К. 26 декабря 2016 09:19

    Соболезнуем!
    Талант. Таких мало.
    RIP


Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 09:40

Видео. Алишер Юсупов. «Надо использовать свои сильные стороны»

Сегодня, 09:31

Руководителям госорганов в регионах построят служебное жилье

Вчера, 20:33

Шавкат Мирзиёев направил соболезнования Владимиру Путину

Вчера, 16:19

Хокимом Навоийской области стал Кабул Турсунов

Вчера, 16:18

В России объявлен траур по погибшим в крушении Ту-154

24 декабря 18:34

Главы Узбекистана и Кыргызстана подтвердили курс на укрепление добрососедства

24 декабря 17:53

Франция поможет улучшить управление отходами в Самарканде

24 декабря 17:27

Алмазбек Атамбаев возложил цветы к могиле Ислама Каримова

Популярное

Хокимом Навоийской области стал Кабул Турсунов

Хокимом Самаркандской области стал Химмат Окбутаев

Главы Узбекистана и Кыргызстана подтвердили курс на укрепление добрососедства

«Узтрансгаз» возглавил Эргаш Шоисматов