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Фото: olympic.uz

Спортивный комплекс по фехтованию открылся в Андижане

Новый дворец спорта для фехтования, открывшийся в Андижане, отвечает мировым стандартам.

Сегодня, 17:41   Спорт  

Новый спортивный комплекс школы по фехтованию cдан в эксплуатацию в Андижане, сообщается на официальном сайте Национального олимпийского комитета Узбекистана.

Дворец спорта включает в себя тренировочный зал с площадью 24×42 м и возможностью установки от 8 до 10 фехтовальных дорожек, гостиницу на 50 мест и тренажерный зал.

В сентябре руководство федерации фехтования Узбекистана поставило задачу завоевать олимпийские лицензии и выиграть призовые места на летних Олимпийских играх-2020 в Токио.

До сегодняшнего дня в стране существовал лишь один дворец спорта фехтования, отвечающий мировым стандартам, — в Ташкенте. Для подготовки к Олимпиаде-2020 и популяризации этого вида спорта было принято решение построить еще один спортивный комплекс в Андижане.

При выборе города для строительства объекта учитывались демографическая особенность области и школа фехтования, выпускниками которой являются участник Олимпийских игр в Лондоне Руслан Кудаев, чемпионы Азии в командном первенстве — Джавохир Нурматов, Абдулбосит Насриддинов, Санжар Собиров, а также двукратный серебряный призер азиатских первенств Саидбек Джеенбаев.

Текст: «Газета.uz»      1 285
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