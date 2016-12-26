Ташкент и Кабул обсудили развитие торговли, транспорта и энергетики

Второе заседание Совместной комиссии по торговле, транспорту и энергетике между Республикой Узбекистан и Исламской Республикой Афганистан состоялось в Ташкенте 26 декабря, сообщает НИА «Туркистон-пресс».

Заседание прошло под председательством министра внешних экономических связей, инвестиции и торговли Узбекистана Эльёра Ганиева и старшего советника Президента Афганистана Хумаюна Каюми. Афганская сторона была представлена министрами сельского хозяйства, ирригации и животноводства; общественных работ; транспорта и гражданской авиации; торговли и промышленности; а также здравоохранения.

Хумаюн Каюми, выступая на заседании, отметил огромный потенциал сотрудничества двух стран в разных отраслях экономики. Он также подчеркнул роль Узбекистана в восстановлении и развитии экономики Афганистана путем реализации инфраструктурных проектов.

Стороны обсудили возможности увеличения объемов взаимной торговли и сотрудничества в сферах развития региональных транспортных и транзитных коммуникаций.

Первое заседание совместной комиссии также было проведено в Ташкенте 20 апреля 2015 года.

Объем взаимной торговли между Узбекистаном и Афганистаном по итогам 2015 года составил 444,5 млн долларов, а за 10 месяцев текущего года — 429 млн долларов.

В Узбекистане работают 70 предприятий с участием афганской стороны, в том числе 20 — со 100-процентным афганским капиталом. Основными направлениями их деятельности являются сферы услуг и торговые операции, а также производство строительных материалов.

Текст: Луиза Махмудова, НИА «Туркистон-пресс» 3 955