В России объявлен траур по погибшим в крушении Ту-154

Понедельник в России объявлен общенациональным днем траура по погибшим в результате авиакатастрофы Ту-154, заявил Президент страны Владимир Путин.

Самолет Минобороны РФ, которым в Сирию летели артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, чтобы поздравить с Новым годом российских военнослужащих на авиабазе Хмеймим, а также представители российских СМИ, потерпел крушение в Черном море вблизи Сочи. Погибли 84 пассажира и 8 членов экипажа, сообщает РИА Новости. Лайнер, прибывший из подмосковного Чкаловска, выполнял в Сочи дозаправку.

Самолетом летели артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова во главе с художественным руководителем Валерием Халиловым и директор департамента культуры Минобороны РФ Антон Губанков. Среди пассажиров была и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, которая везла медикаменты для университетского госпиталя в сирийской Латакии.

Кроме того, на борту были сотрудники Первого канала (корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов), телеканала «Звезда» (корреспондент Павел Обухов, оператор Александр Суранов и помощник оператора Валерий Ржевский) и НТВ (корреспондент Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов, звукооператор Евгений Толстов).

Лайнером управлял опытный пилот, летчик первого класса Роман Волков, его общий налет превышал 3000 часов. Самолет был выпущен в 1983 году, общий налет составляет 6689 часов. По предварительным данным, причиной падения Ту-154 могла быть техническая неисправность или ошибка пилотирования.

По данным МЧС РФ, в настоящее время в акватории Черного моря в месте массового скопления обломков самолета работают поисково-спасательные группы.

Текст: «Газета.uz» 5 164