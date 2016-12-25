EN РУ O`Z ЎЗ
25 декабря, Воскресенье Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Фото: МЧС РФ

В России объявлен траур по погибшим в крушении Ту-154

Ту-154 Минобороны РФ с военными, артистами и журналистами потерпел крушение по пути в Сирию.

Сегодня, 16:18   Мир  

Понедельник в России объявлен общенациональным днем траура по погибшим в результате авиакатастрофы Ту-154, заявил Президент страны Владимир Путин.

Самолет Минобороны РФ, которым в Сирию летели артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, чтобы поздравить с Новым годом российских военнослужащих на авиабазе Хмеймим, а также представители российских СМИ, потерпел крушение в Черном море вблизи Сочи. Погибли 84 пассажира и 8 членов экипажа, сообщает РИА Новости. Лайнер, прибывший из подмосковного Чкаловска, выполнял в Сочи дозаправку.

Самолетом летели артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова во главе с художественным руководителем Валерием Халиловым и директор департамента культуры Минобороны РФ Антон Губанков. Среди пассажиров была и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, которая везла медикаменты для университетского госпиталя в сирийской Латакии.

Кроме того, на борту были сотрудники Первого канала (корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов), телеканала «Звезда» (корреспондент Павел Обухов, оператор Александр Суранов и помощник оператора Валерий Ржевский) и НТВ (корреспондент Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов, звукооператор Евгений Толстов).

Лайнером управлял опытный пилот, летчик первого класса Роман Волков, его общий налет превышал 3000 часов. Самолет был выпущен в 1983 году, общий налет составляет 6689 часов. По предварительным данным, причиной падения Ту-154 могла быть техническая неисправность или ошибка пилотирования.

По данным МЧС РФ, в настоящее время в акватории Черного моря в месте массового скопления обломков самолета работают поисково-спасательные группы.

Текст: «Газета.uz»      5 164

Материалы по теме

Комментарии

  • Владимир Краснов 25 декабря 2016 17:22

    Печальная новость на кануне Нового Года. Соболезнования родственникам и близким погибших.


Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 20:33

Шавкат Мирзиёев направил соболезнования Владимиру Путину

Сегодня, 16:19

Хокимом Навоийской области стал Кабул Турсунов

Вчера, 18:34

Главы Узбекистана и Кыргызстана подтвердили курс на укрепление добрососедства

Вчера, 17:53

Франция поможет улучшить управление отходами в Самарканде

Вчера, 17:27

Алмазбек Атамбаев возложил цветы к могиле Ислама Каримова

Вчера, 14:07

Президент Кыргызстана прибыл в Самарканд

Вчера, 14:02

AIBA утвердила новые реформы в боксе

Вчера, 09:38

Инвесторы высказались о наболевшем

Популярное

Президент Кыргызстана прибыл в Самарканд

Инвесторы высказались о наболевшем

Главы Узбекистана и Кыргызстана подтвердили курс на укрепление добрососедства

Хокимом Самаркандской области стал Химмат Окбутаев