Шавкат Мирзиёев направил соболезнования Владимиру Путину

Поисковая операция в районе крушения Ту-154 в Чёрном море.
Фото: МЧС РФ
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послание Президенту России Владимиру Путину, текст которого опубликовало УзА.
«С чувством глубокой скорби воспринял весть о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения самолета Ту-154 над Черным морем», — говорится в послании.
«Примите мои искренние соболезнования и прошу передать слова сочувствия родным и близким погибших», — отмечается в послании.
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