Шавкат Мирзиёев направил соболезнования Владимиру Путину

Поисковая операция в районе крушения Ту-154 в Чёрном море.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послание Президенту России Владимиру Путину, текст которого опубликовало УзА.

«С чувством глубокой скорби воспринял весть о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения самолета Ту-154 над Черным морем», — говорится в послании.

«Примите мои искренние соболезнования и прошу передать слова сочувствия родным и близким погибших», — отмечается в послании.

Текст: «Газета.uz» 5 259