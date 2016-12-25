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Поисковая операция в районе крушения Ту-154 в Чёрном море.

Фото: МЧС РФ

Шавкат Мирзиёев направил соболезнования Владимиру Путину

Президент Узбекистана выразил соболезнования Президенту России в связи с катастрофой самолета Ту-154.

Сегодня, 20:33   Политика  

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послание Президенту России Владимиру Путину, текст которого опубликовало УзА.

«С чувством глубокой скорби воспринял весть о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения самолета Ту-154 над Черным морем», — говорится в послании.

«Примите мои искренние соболезнования и прошу передать слова сочувствия родным и близким погибших», — отмечается в послании.

Текст: «Газета.uz»      5 259

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