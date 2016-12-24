Президент Кыргызстана прибыл в Самарканд

Фото: president.kg
Архивное фото.
Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев в субботу прибыл с рабочим визитом в Самарканд.
Как сообщила пресс-служба главы Кыргызстана, он возложит цветы к могиле первого Президента Узбекистана Ислама Каримова.
Алмазбек Атамбаев встретится с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, который с пятницы находится в Самарканде.
Лидеры двух стран обсудят вопросы развития двусторонних отношений и обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.
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Комментарии
Приветствуем нашего брата-соседа в нашей солнечной стране. Хуш келибсиз, Алмазбек ака!