Президент Кыргызстана прибыл в Самарканд

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев в субботу прибыл с рабочим визитом в Самарканд.

Как сообщила пресс-служба главы Кыргызстана, он возложит цветы к могиле первого Президента Узбекистана Ислама Каримова.

Алмазбек Атамбаев встретится с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, который с пятницы находится в Самарканде.

Лидеры двух стран обсудят вопросы развития двусторонних отношений и обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

Текст: «Газета.uz» 12 092