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Фото: president.kg

Архивное фото.

Президент Кыргызстана прибыл в Самарканд

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев прибыл с рабочим визитом в Узбекистан.

Сегодня, 14:07   Политика  

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев в субботу прибыл с рабочим визитом в Самарканд.

Как сообщила пресс-служба главы Кыргызстана, он возложит цветы к могиле первого Президента Узбекистана Ислама Каримова.

Алмазбек Атамбаев встретится с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, который с пятницы находится в Самарканде.

Лидеры двух стран обсудят вопросы развития двусторонних отношений и обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

Текст: «Газета.uz»      12 092

Комментарии

  • Muhamadi Safarov 24 декабря 2016 16:53

    Приветствуем нашего брата-соседа в нашей солнечной стране. Хуш келибсиз, Алмазбек ака!


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