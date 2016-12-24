Франция поможет улучшить управление отходами в Самарканде

Французское агентство развития (ФАР) подписало с Узбекистаном кредитное соглашение на сумму 23,5 млн евро в рамках финансирования проекта по модернизации управления твердыми бытовыми отходами в Самарканде. Об этом сообщила пресс-служба посольства Франции.

Выделенное финансирование дополняется субсидией со стороны Европейского союза в размере 8 млн евро, предоставляемой в качестве кредита Инвестиционным фондом стран Центральной Азии (IFCA).

Церемония подписания соглашения состоялась 19 декабря в присутствии министра финансов Узбекистана Батыра Ходжаева, начальника Управления азиатских стран ФАР Паскаля Пако, посла Франции Виолен де Вильмор, директора представительства ФАР в Узбекистане Рафаэля Жозана и руководителя отдела технического сотрудничества делегации Евросоюза в Ташкенте Овидиу Мик.

Проект направлен на создание в Самарканде эффективного и долгосрочного интегрированного управления бытовыми отходами в соответствии с лучшими практиками и международными стандартами. Проект охватывает финансирование всех работ и всей цепочки управления отходами, включая их сбор, переработку и утилизацию.

В частности, намечено строительство и ремонт 200 пунктов сбора мусора, приобретение 70 мусоросборочных машин, строительство центра по сортировке твердых бытовых отходов и центра по их захоронению, а также установка по переработке выделяемого на свалке биогаза, которую будут использовать как биореактор.

Кроме того, предполагается подготовка специалистов, оказание институциональной помощи хокимияту Самарканда и городскому предприятию «Мароканд Обод», специализирующемуся на уборке мусора, а также проведение мероприятий по информированию населения относительно управления бытовыми отходами.

Центр технического захоронения бытовых отходов, предусмотренный по проекту, будет использоваться как биореактор для максимизации экстракции биогаза, на базе которого будет производиться топливо для заправки мусоросборочных машин. Данный комплексный проект является первым в своем роде как в масштабах Узбекистана, так и во всем регионе Центральной Азии.

В Узбекистане ежегодно образуется 100 миллионов тонн промышленных отходов и 35 миллионов кубометров бытового мусора. По оценкам, в связи с нехваткой современных предприятий по утилизации и переработке мусора в различных регионах страны скопилось 2 миллиарда тонн отходов.

Проект стал первым примером деятельности ФАР в Узбекистане, осуществляемой в тесной связи с Евросоюзом. Он стал продолжением подписанного между правительствами Узбекистана и Франции соглашения об учреждении и деятельности ФАР и ПРОПАРКО (Общество содействия и участия для экономического сотрудничества) в Узбекистане в начале декабря в Гамбурге.

ФАР — государственный финансовый институт, целью которого является осуществление политики развития, определяемой правительством Франции.

Текст: «Газета.uz» 4 065