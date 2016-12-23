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Эргаш Шоисматов.

Фото: energetikkasaba.uz

«Узтрансгаз» возглавил Эргаш Шоисматов

Компанию «Узтрансгаз» возглавил Эргаш Шоисматов, бывший председатель «Узбекэнерго» и бывший вице-премьер.

Сегодня, 15:17   Экономика  

Председателем правления компании «Узтрансгаз», входящей в структуру холдинга «Узбекнефтегаз», назначен Эргаш Шоисматов, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе компании.

Предыдущий руководитель «Узтрансгаза» Шукурулло Махмудов занял должность директора Самаркандского отделения унитарного предприятия «Марказгазтаъминот».

Эргаш Шоисматов (1951 года рождения, выпускник Ташкентского политехнического института) в разные годы работал министром энергетики и электрификации, председателем компании «Узбекэнерго» (2001−2006 годы), а также заместителем премьер-министра (2006−2010 годы) — руководителем правительственного комплекса по вопросам геологии, ТЭК, химической, нефтехимической и металлургической промышленности.

С февраля 2014 года был председателем Республиканского совета профсоюза работников энергетики.

Компания «Узтрансгаз» осуществляет транспортировку и хранение природного газа, а также управляет объектами, транспортирующими газ Узбекистана потребителям внутри страны и за рубеж.

Текст: «Газета.uz»      2 156
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