Алан Дункан: «Великобритания приветствует программу реформ в Узбекистане»

Узбекистан недавно посетил заместитель министра иностранных дел Великобритании Алан Дункан. В интервью «Газете.uz» он рассказал об итогах визита и поделился мнением об изменениях в Узбекистане.

— Как Вы оцениваете свой визит в Узбекистан? Какие основные темы были на повестке дня?

— Впечатления от визита в Узбекистан прекрасные. Это очень красивая страна, и я рад, что отношения между нашими государствами становятся все крепче. Я имел честь посетить вместе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым Самарканд и узнать больше об этом историческом городе. Состоялась очень интересная беседа с Президентом Шавкатом Мирзиёевым, который рассказал о программе всесторонних реформ в стране. Считаю, что это отличная возможность для позитивных изменений в Узбекистане.

На встрече с министром внешних экономических связей, инвестиций и торговли Эльёром Ганиевым говорилось о недавнем заседании Узбекско-Британского совета по торговле и инвестициям, в котором участвовали 33 компании из Великобритании. Решимость Президента Мирзиёева продолжать улучшение инвестиционного климата и усиливать роль частного сектора повысит интерес британского бизнеса к этому крупному и растущему рынку.

— Какое место Узбекистан занимает во внешней политике Великобритании?

— Великобритания и Узбекистан тесно работают вместе в разных областях, представляющих взаимный интерес, включая безопасность и борьбу с терроризмом. Между нашими странами также расширяется сотрудничество в сфере обороны.

Мы приветствуем шаги Узбекистана по развитию отношений с соседними государствами, включая Кыргызстан и Таджикистан, и возможности, которые это открывает для торговли, передвижения людей, водного и энергетического сотрудничества.

И Великобритания, и Узбекистан заинтересованы в мире, стабильности и экономическом развитии Афганистана — это еще одна сфера взаимных интересов. Узбекистан играет ключевую роль в Центральной Азии, и мы настроены на дальнейшее усиление диалога по вопросам региональной безопасности.

— Что Вы можете сказать о текущем состоянии отношений Великобритании и Узбекистана в разных сферах и их перспективах?

— Британский Совет тесно работает с правительством Узбекистана в сферах образования и культуры. У нас также есть целый ряд программ в сферах поддержки СМИ, гендерных вопросов, отчетности и прозрачности правительства.

Я надеюсь, что программа реформ Президента Узбекистана значительно улучшит бизнес-климат в стране. Очень позитивный шаг — общественное обсуждение программы либерализации валютной политики. Все эти реформы играют важную роль в повышении уверенности британских компаний и дальнейшем развитии наших торговых отношений.

Я поздравил нового Президента Узбекистана и выразил заинтересованность Великобритании в работе с новым правительством. Мы верим, что предлагаемая программа реформ укрепит стабильность и безопасность как в Узбекистане, так и во всем регионе. Мы готовы работать с Узбекистаном по укреплению безопасности и стабильности в Центральной Азии, Афганистане и на международном уровне.

Текст: «Газета.uz» 2 458