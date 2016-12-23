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Фото: president.uz

Шавкат Мирзиеёв принял Ерлана Идрисова

Президент Узбекистана принял министра иностранных дел Казахстана, прибывшего в Ташкент с рабочим визитом.

Сегодня, 13:52   Политика  

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв 23 декабря принял министра иностранных дел Казахстана Ерлана Идрисова, прибывшего в страну с рабочим визитом. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Шавкат Мирзиеёв поздравил руководство и братский народ Казахстана с 25-летием государственной независимости этой страны. Он подчеркнул, что существующий доверительный и насыщенный узбекско-казахстанский диалог соответствует долгосрочным интересам обеих стран и дружественных народов.

На встрече отмечалось, что две страны как близкие соседи и испытанные временем партнеры в равной степени заинтересованы в безопасности и стабильности, устойчивом экономическом и социальном развитии и процветании друг друга и центральноазиатского региона в целом.

В этом контексте избрание Казахстана в состав непостоянных членов Совета безопасности ООН на 2017−2018 годы, решительно поддержанное Узбекистаном, открывает новые возможности для продвижения интересов государств Центральной Азии на глобальном уровне.

Шавкат Мирзиеёв и Ерлан Идрисов обменялись мнениями по всему спектру узбекско-казахстанской повестки дня, прежде всего в торгово-экономической, инвестиционной и транспортно-коммуникационной областях. Узбекистан и Казахстан, являясь крупнейшими торговыми партнерами в регионе, готовы углублять и расширять отношения в этой сфере, задействовать все имеющиеся резервы, говорилось на встрече.

Стороны подтвердили стремление к дальнейшему укреплению взаимовыгодного сотрудничества в духе межгосударственных Договоров о вечной дружбе и стратегическом партнерстве.

Текст: «Газета.uz»      4 094
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